I weekenden gjorde politiet i Idaho et voldsomt fund i en flyttebil efter et tip fra en bekymret borger.

Intet mindre en 31 hvide, nynazister blev anholdt på vej mod et Pride-event, hvor de i deres matchende tøj angiveligt ville lave 'optøjer'. Men nye oplysninger tyder på, at det kunne være endt i en regulær katastrofe.

Det beskriver en amerikansk forsker og forsvarsanalytiker ved navn Brynn Tannehill på Twitter.

Hun beskriver rystende oplysninger, som hun har fået fra kilder helt tæt på efterforskningen.

Hun indleder en kort tråd på Twitter ved at skrive:

»Vi undgik med nød og næppe en massakre i Coeur d'Alene.«

Og så beskriver hun, hvad der blev fundet blandt de 31 anholdte medlemmer af den højreradikale Patriot Front.

»De 31 Patriot Front-medlemmer havde alle slagvåben og planlagde at tæve løs på folk, der deltog i Priden. Min kilde fortæller også, at de fleste, hvis ikke alle, havde skjulte skydevåben på sig. Det var for at håndtere alle, der var bevæbnede, eller kæmpede imod,« skriver Brynn Tannehill.

Billede af en række medlemmer af Patriot Front, som blev anholdt i Idaho lørdag. Foto: NORTH COUNTRY OFF GRID/YOUTUBE Vis mere Billede af en række medlemmer af Patriot Front, som blev anholdt i Idaho lørdag. Foto: NORTH COUNTRY OFF GRID/YOUTUBE

Selvom det lokale politi i Coeur d'Alene havde været opmærksom på, at noget rørte sig i det højreradikale miljø i dagene op til Priden, så var det umiddelbart rent held, at angrebet blev forhindret.

Det skete, da en ansat på et hotel i byen ringede til alarmcentralen efter at have set en stor gruppe maskerede mænd gå ind i en U-Haul-flyttevogn på dagen for Priden.

Kort efter opkaldet valgte politiet at stoppe flyttevognen, hvor de gjorde det voldsomme fund, der blev filmet af lokale med deres telefoner.

Øjeblikket kan ses i videoen her i artiklen.

Brynn Tannehill beskriver desuden i sin Twitter-tråd, at hun længe har frygtet, hvad højreorienterede amerikanske grupper kunne finde på.

Hun mener nemlig, at de har fået mod på mere.

»Jeg har i et stykke tid forudsagt, at grupper som Patriot Front, 3 Percenters, Proud Boys mv. … i stigende grad vil agere som Sturmabteilung,« skriver hun med henvisning til den paramilitære gren af Hitlers Nazi-parti.