Der er sket en rystende udvikling med både Rusland og Vladimir Putin det seneste halve år.

Putin har ændret sig. Og det har hans greb på landet, han er præsident for, også. Men ikke til det bedre. Faktisk i en mere skræmmende retning, mener en dansk ekspert.

Inden vi kommer til Putins fysik og Ruslands forandring, skruer vi tiden tilbage til før den komplette invasion af Ukraine i februar.

Det har nemlig ikke været så dystert i Rusland, som det ser ud nu.

»Da Putin kom til magten for mere end 20 år siden, var Rusland et gryende demokrati, hvor man på trods af besværligheder havde meningsfulde valg,« siger Jacob Nyrup, der er postdoc fellow ved Olso Universitet.

Han er ekspert i autoritære regimer og dets ledere. Han har fulgt udviklingen i Rusland de seneste år.

»Putin har løbende undergravet det russiske demokrati, de russiske uafhængige medier og oppositionen. Så nu er al magten centreret omkring ham. Og det var der, vi stod ved krigens start 24. februar, med en meget magtfuld diktator,« siger Jacob Nyrup.

Der var dog stadig en række demokratiske institutioner, som bestod.

Men så kom 24. februar. Russiske kampvogne krydsede grænsen til Ukraine.

»Invasionen af Ukraine tydeliggjorde, hvor magtfuld Putin er blevet. Al modstand er fjernet – han styrer alt. Det er gået meget drastisk ned ad bakke siden invasionen. De sidste dele af de demokratiske instanser som en fri presse og opposition er endegyldigt fjernet,« siger Jacob Nyrup.

Med andre ord betyder det, at Rusland efterhånden kan sammenlignes nogle af de værste regimer, verden har set, mener Jacob Nyrup.

»Det har udviklet sig hen imod et totalitært styre. Og personkulten giver mindelser om de værste fascistiske diktatorer som Hitler og Mussolini. Der har nærmest ikke været modstand mod Putin. Og den, der har været, er fjernet,« forklarer eksperten.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er blevet anderledes at se på, hvis man spørger dansk ekspert. Her ses han på et billede i juli måned.

»Rusland har siden krigens begyndelse udviklet sig i en klar totalitær retning. Før kunne man sammenligne regimet med en stat som Tyrkiet, hvor der er et semidiktatur. Nu er Rusland helt lukket, og regimet kan nærmere sammenlignes med mere lukkede diktaturer så som Iran, Kina eller endda Nordkorea,« siger Jacob Nyrup.

Som den russiske invasion af Ukraine er skredet frem, så har der været meldinger om en stigende utilfredshed med den 'specialoperation', som krigen kaldes i Rusland.

Adskillige topgeneraler er blevet fjernet, da de ikke formåede at indtage Kyiv, måtte trække sig fra området omkring Kharkiv og siden har mistet mange mænd på at tage ganske små skridt i det østlige og sydlige Ukraine.

Der har også været rygter om udrensning i Ruslands efterretningstjenester.

Meldingerne er gået på, at Putin i højere og højere grad vil involveres i de militære beslutningsprocesser, hvilket præsidenten formentlig er meget dårligt klædt på til.

»Det er et sygdomstegn, hvis Putin tager flere militære beslutninger på egen hånd. For han har formentlig ikke den rigtige viden og information om, hvad der sker på jorden. Det er typisk for meget magtfulde personer, at de har svært ved at træffe de rigtige beslutninger, da alle taler dem efter munden, og de får derfor ikke nogen kritik,« siger Jacob Nyrup.

Hvis man ser på selve Putin, så mener Jacob Nyrup også, han har ændret sig.

Der har gentagne gange været spekuleret i, om den russiske præsident er syg. Det er sket på sociale medier, det er sket i traditionelle medier og så har det været et emne i en række landes sikkerhedstjenester.

Vladimir Putin i 2019.

Jacob Nyrup ved af gode grunde ikke, om Putin er syg. Men noget har ændret sig hos den russiske præsident, forklarer han.

»Rent fysisk ser Putin anderledes ud nu end før krigen. Han er ramt fysisk og ligner en gammel, syg mand,« siger han og uddyber:

»Jeg kan ikke sige, om han er syg, men siden krigen brød ud, har han lignet en faldefærdig mand. Før så vi billeder af ham, hvor han svømmede i isvand og red på heste i bar overkrop. Nu ligner han en mand, der er på vej væk fra toppen,« siger Jacob Nyrup.

Udviklingen i krigen i Ukraine og den samtidige udvikling i både Rusland og hos Putin personligt kan være et enormt problem.

For nu er Putin så isoleret fra omverdenen, at vi ikke ved, hvad han kan finde på.

»Putin lever stort set i et vakuum. Det har han gjort, siden corona brød ud. Og derfor kan man godt bekymre sig for, hvilke beslutninger han træffer,« siger Jacob Nyrup.