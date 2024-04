Konflikten mellem Iran og Israel har alle komponenterne til at blive en storkrig.

Det ene angreb hævner det andet, og pludselig er landene i en krigsspiral, som ikke kan stoppes.

Men en storkrig er usandsynlig.

I hvert fald hvis Iran svinger taktstokken. Det mener analytiker og Iran-ekspert Misha Zand.

»Iran har ikke lyst til en gigantisk krig og en opskalering. For Iran er operationen afsluttet. Iran vil ikke få noget ud af det. Med Israels militære styrke og de allierede, som Israel har, giver det heller ikke geopolitisk mening,« siger Misha Zand og henviser til, at USA, Storbritannien og Frankrig støtter Israel.

»Iranerne oplevede krig det meste af 1980'erne, og det vil de for enhver pris undgå sker igen,« siger hun

Irans angreb på Israel lørdag var en direkte konsekvens af, at syv personer tidligere på måneden blev dræbt på et iransk konsulat i Syriens hovedstad Damaskus - angiveligt af et missil. En højtstående officer i Irans Revolutionsgarde blev dræbt.

Israel har ikke taget ansvaret for angrebet, men Iran mistænker landet for at stå bag. Lørdag kom så hævnen i form af et drone- og missilangreb mod Israel.

Iranere fejrer missil- og droneangrebene i Teheran. Foto: Atta Kenare/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Iranere fejrer missil- og droneangrebene i Teheran. Foto: Atta Kenare/AFP/Ritzau Scanpix

Selvom det lyder voldsomt, valgte Iran at advare blandt andet USA om angrebet.

Ifølge Israels militær blev 99 procent af missilerne og dronerne da også skudt ned. En syv årig pige blev såret i angrebet.

»Iran advarede om angrebet for at sikre, at det ikke udløste en regulær krig,” siger Misha Zand.

Hun fortæller også, at angrebet på Israel kan være en fordel for det iranske præstestyre rent indenrigspolitisk.

»Det kan få fokus væk fra de store problemer, som styret har i forhold til sin egen befolkning, hvor særligt de unge har vist deres store utilfredshed i form af protester,« siger Misha Zand.

»Det samme gælder i Israel, hvor Netanyahu-regeringen også har problemer med opbakningen,« siger Misha Zand og henviser til den store utilfredshed, der er i landet, fordi det ikke er lykkedes at få flere gidsler fra angrebet 7. oktober 2023 frigivet.

Efter angrebet lørdag ligger bolden hos Israel, der pønser på hvad modsvaret skal være. Iran har truet med større gengældelse, hvis Israel reagerer militært.

Iran skal dog - inden landet bidrager til yderligere eskalering - også varetage et andet hensyn nemlig Kina.

»Kina er den største aftager af iransk olie og har også brug for stabilitet i Mellemøsten. Det er en vigtig relation for Iran,« siger hun.