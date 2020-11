Det amerikanske valg er i sandhed gået hen og blevet et drama, og som det ser ud lige nu, er der fortsat ikke afgjort noget.

Stemmerne fra en hel del stater er nemlig endnu ikke talt op.

Og spørger man B.T.s valgekspert Annegrethe Felter Rasmussen, så er der en håndfuld stater, som man med god grund kan holde særligt øje med.

»Joe Biden kan vinde på to måder. Den nemme måde vil være bare at vinde Pennsylvania, mens den besværlige måde vil være at vinde Nebraska, Maine samt to svingstater,« siger hun.

Hertil påpeger hun, at stater som Georgia, Michigan og Wisconsin er stater, som B.T.s læsere med god grund kan holde øje med de kommende timer.

Op til valget har Joe Biden ligget lunt i svinget, men i løbet af valgdagen er det trukket mere i Donald Trumps retning, end hvad de fleste eksperter forinden havde regnet med.

Donald Trump har med andre ord klaret sig markant bedre end forudset, og på en tale, som han holdt tidlig onsdag morgen dansk tid, erklærede han sig også som vinder af flere af de føromtalte stater.

Det gjorde han på trods af, at stemmerne i staterne endnu ikke er talt op.

Trump har under hele valgkampen tordnet mod brevstemmer og hævdet, at de mange brevstemmer i år giver risiko for fusk - hvilket der ikke er bevis for.