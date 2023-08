Norges olie- og gassektor.

Det er det mest oplagte mål i Europa for et russisk terrorangreb.

I hvert fald hvis man spørger den norske sikkerhedsekspert Geir Hågen Karlsen, der er oberstløjtnant og underviser ved Forsvarets Høgskole.

»Hvis man ser på mål i Europa, der kan have en strategisk effekt for sabotage eller cyberangreb, vil norsk gas nok være det største mål,« siger han til Dagbladet.

Efter angrebene på Nord Stream-ledningerne ved Bornholm sidste år, er Norge i dag er den største leverandør af gas til fastlandet i Europa.

Og ifølge vurderinger fra den norske efterretningstjeneste og norsk politis sikkerhedstjeneste udgør Rusland da også den største trussel mod Norge i indeværende år.

Geir Hågen Karlsen påpeger videre, at der er allerede har været tydelige indikationer af, at russisk militær allerede har kortlagt kritisk infrastruktur forskellige steder i Europa.

Også i danske farvande er der observeret mystisk opførsel fra russiske skib.

»Man kan jo forestille sig flere forskellige angreb. Det mest sandsynlige ville jo nok være et cyberangreb, som er let at benægte,« vurderer Geir Hågen Karlsen.

Spørgsmålet er dog, hvor stor sandsynligheden er for, at Rusland overhovedet kunne finde på at rette en form for angreb mod Norges olie- og gassektor.

Den er ikke så stor, lyder det fra den norske ekspert.

»Det vigtigste årsag til det er, at et sådan angreb vil være en voldsomt eskalering af konflikten mellem Rusland og Vesten,« lyder det fra Geir Hågen Karlsen:

»Et angreb mod Norge vil også være et angreb på NATO og vores allierede.«