En bestemt russisk region kan blive scenen for Ruslands næste træk.

Sådan lyder det ifølge norske Geir Hågen Karlsen, oberstløjtnant ved Forsvarshøjskolen til Dagbladet.

Det sker efter Putins kraftige reaktion på Finlands nærmere skridt om en officiel NATO-ansøgning, som bestemt ikke er faldet i god jord.

Geir Hågen Karlsen påpeger i den forbindelse, at den russiske retorik kan forventes at blive hårdere og reaktionen stærkere, hvis Sverige, ligesom Finland, også søger om NATO-medlemskab.

»Samlet set kan de reagere med aggressiv politisk retorik og trusler, propaganda og manipulation på sociale medier, cyberangreb, militærstyrkedemonstrationer og indsættelse af militære styrker og udstyr,« slår han fast over for mediet.

De finske myndigheder har allerede opfordret befolkningen til at forberede sig på russiske cyberangreb i den kommende tid, hvor de skal have mad, medicin og kontanter klar.

Han forklarer, at det værste scenario vil være et angreb på mindre dele af Sverige eller Finland. Men det peger han alligevel på, er usandsynligt.

I stedet er der ifølge ham større risiko for, at den russiske region Kaliningrad, vil blive sat i spil i den kommende tid, hvor russerne formentlig vil flytte tunge våben og våbensystemer langs grænsen til Finland og Kaliningrad.

Mere konkret taler han om et våbensystem som Iskander, som er navnet på en type kortdistancemissiler, der kan udstyres med atomsprænghoveder. Der er angiveligt allerede Iskander-missiler i Kaliningrad, men det er uklart hvor mange.

Den litauiske forsvarsminister Arvydas Anusauskas har tidligere sagt til Reuters, at Rusland har haft atomvåben i Kaliningrad allerede før krigen.

Årsagen er, ifølge eksperten, at de fra russisk side vil vise, at de fortsat har viljen og kapaciteten.

Området har i en årrække været militærstrategisk vigtig for Rusland, fordi det har givet den russiske flåde endnu en plads i Østersøen, som har været en trussel.

Dog påpeger han, at dette vil ændre sig, hvis landenes optagelse i NATO bliver en realitet. For så vil NATO dække en større del af Østersøområdet, og så bliver Kaliningrad i virkeligheden et mere isoleret sted.

Søndag formiddag kom det frem, at Finland ansøger om Nato-medlemskab. Det oplyste landets præsident, Sauli Niinistö, på en pressekonference.