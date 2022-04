Krigen i Ukraine er gået ind i et afgørende øjeblik.

Sådan lyder det fra flere militæreksperter, efter russerne har indledt et massivt angreb i den østlige del af Ukraine, kaldet Donbas-regionen.

Og faktisk kan et nederlag her være afgørende for Ruslands diktator, Vladimir Putins, fremtid.

»Et russisk nederlag i Donbas kan være begyndelsen på enden for Vladimir Putin,« siger Jakub M. Godzimirski, der er seniorforsker på Norges Udenrigspolitiske Institut (NUPI) til Dagbladet.

Claus Mathiesen, der er lektor på forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, kalder kampen i Donbas for et afgørende øjeblik.

»Jeg vil sige, at kampen om Donbas på flere måder kan vise sig måske at være krigens afgørende øjeblik,« siger han.

Claus Mathiesen ser tre måder, kampen om Donbas kan ende.

»Der er den mulighed, at her har russerne ligesom fået organiseret bedre rent militært og tvinger ukrainske styrker i knæ,« siger eksperten og tilføjer:

»Det vil selvfølgelig på en måde være afgørende for krigens udfald, da russerne vil stå stærkere med deres krav.«

Hans andet bud er, at Ukraine vinder.

»Hvis det lykkes for Ukraine at vinde disse kampe og få russerne til at trække sig tilbage, så vil det selvfølgelig også være afgørende, da det så er Ukraine, der står med de bedste kort i hænderne til kommende forhandlinger,« siger han.

Claus Mathiesens tredje mulighed er også den, han tror mest på.

»Den tredje mulighed er, at Rusland ikke har held til offensiven, fordi Ukraine får stoppet russernes angreb, uden dog at lave et egentligt modangreb. På den måde står de i en fastlåst situation, ligesom da krigen startede,« siger han og tilføjer:

»Så står Rusland i en situation, hvor det ikke er lykkedes i hverken Kyiv eller Donbas, og jeg tror ikke, de har kræfter til endnu et angrebsforsøg på Donbas,« siger Claus Mathiesen.

Vil russerne så trække militæret tilbage fra Ukraine?

»Det kan ikke udelukkes. Men jeg tror ikke, russerne har i sinde at opgive. Måske vil de anerkende, at de ikke har fået alt ud af det, men jeg tror, de som minimum forlanger ukrainsk neutralitet, og Ukraine skal anerkende de territoriale krav fra russerne.«