Nord, syd og øst. De russiske tropper trængte torsdag morgen ind i Ukraine fra flere sider.

Her har der været meldinger om missilangreb på lufthavne – både militære og offentlige – ved flere af de store byer.

»Som man har set i andre krige, er det et forsøge på at ramme infrastrukturelle nøglepunkter som lufthavne for at hæmme modstanderes mulighed for at agere og tage initiativ. Det er det, man har gjort her. Man forsøger at lamme Ukraine,« siger Jonas Gejl Kaas, der er forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik og brug af militær magt.

Ifølge de foreløbige meldinger er Rusland altså ikke kun gået ind i den østlige del af Ukraine, hvor de russiske oprørersrepublikker Donetsk og Luhansk i Donbas-regionen i de seneste dage har bedt om hjælp – og er blevet anerkendt som uafhængige af Vladimir Putin.

Røgen stiger op fra en militær lufthavn i Chuguyev nær Kharkiv. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Røgen stiger op fra en militær lufthavn i Chuguyev nær Kharkiv. Foto: ARIS MESSINIS

Der er angreb på mange fronter fra de titusindvis af russisker styrker, der i mange uger har været opstillet i grænseområderne rundt om Ukraine.

»Hvis formålet var at sikre og eventuelt udvide grænserne for de to oprørsrepublikker Luhansk og Donetsk var det i et eller andet omfang forventeligt, at Rusland ville angribe fra øst. Men når der er også er angreb fra nord og syd, tyder det på, at det er en mere omfangsrig invasion, man er i gang med,« siger Jonas Gejl Kaas, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet:

»Desværre er det ikke overraskende. Jeg plejer at sige, at man skal se på, hvad Rusland gør og ikke, hvad de siger.«

Da Vladimir Putin holdt sin tv-tale i nat, hvor den militære operation blev annonceret, var der flere ting, som Jonas Gejl Kaas bed mærke i. Også som indikator for, hvad der kan komme til at ske.

Resterne af et russisk missil ligger på gaden i Kiev. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Resterne af et russisk missil ligger på gaden i Kiev. Foto: SERGEI SUPINSKY

Her sagde den russiske præsident blandt andet, at han ville bevare ukraineres og russeres frihed ved af »afmilitarisere« og »afnazificere« Ukraine.

»Nazimetaforet opstod allerede i 2014 og blev brugt som argument for, at man dengang gik ind og foretog en militær intervention i Ukraine. Det kunne tyde, at man ønsker et regimeskifte, og altså yderligere en indikator for en vidtrækkende operation,« siger Jonas Gejl Kaas.

Forskeren har også noteret sig, at Vladimir Putin i de seneste par dage har henvist til en trussel om, at Ukraine er ved at udvikle atomvåben.

»Der tænkte jeg: Det er nyt det der. Det er noget, der kan pege på, at man kan sige, at man vil tage sagen i egne hænder. Selvom der er intet, der tyder på, at det forholder sig sådan (at Ukraine er i færd med at udvikle atomvåben, red.),« siger Jonas Gejl Kaas:

Artikel 51 Sådan lyder artikel 51 i FN-pagten: »Intet i nærværende pagt skal indskrænke den naturlige ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af de Forenede Nationer, indtil sikkerhedsrådet har truffet de fornødne forholdsregler til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed. Forholdsregler, taget af medlemmer i udøvelsen af denne ret til selvforsvar, skal uopholdelig indberettes til sikkerhedsrådet og påvirker ikke på nogen måde dettes myndighed og ansvar i henhold til nærværende pagt med hensyn til iværksættelse når som helst af sådanne skridt, som det anser for nødvendige til opretholdelse eller genoprettelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed.«

»Alle lande ville jo mene, at det er en voldsom sikkerhedsrisiko, hvis et naboland udvikler atomvåben, og på den måde skaber Putin sig i virkeligheden to former for rygdækning. For det første at man ikke længere kan stå på mål over for den aggression, Putin hævder, at Ukraine udøver mod indbyggerne i separatistområderne: Putins påstande om folkedrab er et forsøg på at dække invasionen ind under retten til selvforsvar ifølge FN-Pagtens artikel 51. For det andet dækkes invasionen ind under en påstand om, at Rusland vil forhindre Ukraine i at udvikle atomvåben.«

Jonas Gejl Kaas regner med, at Vladimir Putin også af forhandlingstaktiske årsager vil forsøge at erobre en god bid af Ukraine for at stå stærkere.

»Når man gør noget så risikabelt med så store forventelige omkostninger i form af voldsomme vestlige sanktioner, så skal man nok tage mere end bare Donbass, så der er mere at forhandle om.«

»Hvis han vil vinde noget, skal han have fat i mere. Og hvis Putin vil have et neutralt Ukraine med et andet politisk regime, opnår han det næppe, hvis han 'bare' besætter Donetsk og Luhansk,« siger han.