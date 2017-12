Der kan være mange årsager til, at du bør indlede det nye år med at kigge efter et andet arbejde.

Men særligt ét tegn bør ifølge en ekspert være mere end et vink med en vognstang om, at det er på tide at få sagt det nuværende job op, så du kan komme videre.

Hvis dit humør søndag aften pludselig styrtdykker, fordi du er kommet i tanke om, at du tidligt næste morgen skal stemple ind på jobbet, så kan det være en ide at få kigget jobdatabaserne igennem, så du befrier dig selv og dine nærmeste for dine nedadvendte mundviger.

Men den vigtigste årsag til at få sagt jobbet op, er, ifølge karriererådgivningsekspert Toni Thompson, noget helt andet, skriver Business Insider.

Det gælder om at stoppe, inden din dalende arbejdsglæde går ud over det udførte arbejde. Hvis du er nået til det punkt, at du laver en decideret skidt indsats på arbejdspladsen, er det helt sikkert på høje tid til at sige farvel, lyder det.

»Du begynder at lave dårligt arbejde, fordi du er så sur og frustreret over dit job,« siger Toni Thompson, der er HR-chef i karriererådgivningsselskabet, The Muse.

Ifølge eksperten betyder en opsigelse ikke nødvendigvis, at du brænder dine broer. Det er langt værre, hvis du på grund af dårligt arbejde, får din arbejdsgiver til at nå til det punkt, hvor vedkommende ønsker, at du siger op. Det gælder om at slutte, mens legen stadig er god, også selvom du ikke nødvendigvis har et andet, sikkert job på hånden, lyder rådet.

»Det er formentlig bedst, at du bare kommer videre, uden at have et job, mens de (nuværende chefer, red.) har et godt indtryk af dig,« siger Toni Thompson.