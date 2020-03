Joe Biden ser ud til at blive den helt store vinder efter nattens Super Tuesday, som er dagen, hvor flest delegerede uddeles til kandidaterne, der stiller op for Republikanerne og Demokraterne.

Joe Biden var nærmest meldt ude af valgkampen for en uge siden, men nu ligger han til at føre valgkampen for Demokraterne efter nattens Super Tuesday.

USA-analytiker Mads Fuglede har fuldt med hele natten, og han er overrasket over, hvordan natten udviklede sig:

»Jeg havde slet ikke regnet med, at der var så meget fut i det løft, som Joe Biden fik, efter at han vandt South Carolina i sidste uge,« fortæller Mads Fuglede til B.T.

Joe Biden. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Joe Biden. Foto: DAVID MCNEW

Joe Biden har i skrivende stund vundet ni stater, og flere af staterne han har vundet, har været en kæmpe overraskelse, siger Mads Fuglede:

»Han har vundet flere stater, hvor han ikke engang har sat sine ben i valgkampen. For eksempel Massachusetts hvor han slog Elizabeth Warren, der er senator i staten, hvor Bernie Sanders også er nabokandidat.«

»Han vinder også Texas, der er en af de stater med flest latino-vælgere, som ellers normalt vil stemme på Bernie Sanders,« siger USA-analytikeren.

Mads Fuglede mener, at de demokratiske kernevælgere har stemt mindre med hjertet og mere på, hvem de ser, har den største muligheder for at slå Donald Trump senere på året. Der har de altså ment, at Joe Biden har den bedste mulighed. Han tilføjer dog, at han tror, at både Bernie Sanders og Joe Biden har gode chancer mod Donald Trump.

Foto: MARIO TAMA Vis mere Foto: MARIO TAMA

Bernie Sanders har dog modsat Joe Biden haft en mindre god nat, da han 'kun' har vundet fire stater indtil videre:

»Sanders har haft en kedelig aften. Han havde forestillet sig, at han skulle have haft et så stort forspring efter i nat, at han ville være umulig at indhente. Nu er det så ham, der skal ud og indhente,« siger Mads Fuglede.

Nu ser USA-analytikeren frem til næste debat, hvor Joe Biden for første gang bliver den kandidat, som de andre vil angribe.

Mads Fuglede påpeger, at der nu kun er to stater tilbage, hvor der er mange af Sanders vælgere, latinoer og unge i form af Arizona og New Mexico. Han stiller dog spørgsmålstegn ved, om det er nok mod Bidens vælgere, som typisk er ældre og afroamerikanere.

Bernie Sanders. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Bernie Sanders. Foto: CAITLIN OCHS

Det taler dog til Sanders fordel, at han er bedre til at føre valgkamp, end Biden er. Til gengæld er vælgerne bange for, at Sanders er for venstreorienteret, mener Mads Fuglede.

Der mangler stadig at komme et endeligt resultat fra Maine.

Joe Biden har vundet Massachusetts, Minnesotta, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Alabama, North Carolina, Wisconsin, Texas og Virginia.

Bernie Sanders har vundet Californien, Utah, Colorado og Vermont.