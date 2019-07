»Vi tager muligvis også til Danmark. Vi overvejer det.«

Ordene er USA's præsident Donald Trumps. Men hvorfor 'overvejer' verdens mest magtfulde mand at besøge Danmark. Det er der især to gode grunde til, lyder vurderingen fra en dansk USA-ekspert.

Donald Trumps udmelding skabte overskrifter her i Danmark tirsdag aften.

Den faldt i afslutningen af et interview med amerikanske pressefolk, der egentlig handlede om et helt andet statsbesøg; Trump aflægger Polen et officielt besøg 1. september i anledningen af 80-årsdagen for Anden Verdenskrigs udbrud.

Hvor Polen allerede er skrevet ind i præsidentens travle kalender under '1. september', er der endnu ikke meldt noget officielt ud om et eventuelt besøg i Danmark.

Men det vil give god mening for Trump at aflægge Danmark et visit, vurderer ekspert i amerikansk politik, Philip Christian Ulrich.

»Vi er en af USA's nærmeste allierede i Europa og har i mange år stået last og brast med USA i udenrigspolitikken, så det vil være helt naturligt for præsidenten at aflægge Danmark et besøg og dyrke det gode forhold,« siger Philip Christian Ulrich, som er udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com, der skriver om amerikanske forhold.

Politisk kampplads

Han understreger, at Trump allerede har været været på statsbesøg i eksempelvis Storbritannien, Frankrig og Tyskland, som også er blandt USA's tætte alliancepartnere.

»Danmark er faktisk en af de ganske få nære allierede i Europa, som Trump endnu ikke har besøgt,« siger Philip Christian Ulrich.

Men der er også en anden - og noget mere sprængfarlig - årsag til, at Danmark står højt på Donald Trumps dagsorden.

»Den geopolitiske situation ved Arktis og Grønland spiller givetvis ind. USA er bekymret over Kinas og Ruslands øgede aktivitet i området,« siger Philip Christian Ulrich.

På grund af den globale opvarmning er Nordatlanten pludselig blevet en særdeles varm kartoffel rent udenrigspolitisk.

Arkivfoto af havis ved Grønlands østkyst. Området omkring Arktis har fået stor interesse fra både USA's Kinas og Ruslands side. Foto: Michael Bothager Vis mere Arkivfoto af havis ved Grønlands østkyst. Området omkring Arktis har fået stor interesse fra både USA's Kinas og Ruslands side. Foto: Michael Bothager

I takt med at havisen og indlandsisen trækker sig tilbage åbner der sig muligheder for sejlruter nord om Sibirien som et reelt alternativ til den sydlige rute gennem Suez-kanalen i Egypten.

Også minedrift og fiskeri i det arktiske område kan få større betydning de kommende år, analyserede det amerikanske militær sig frem til allerede i 2014, skriver Berlingske.

Dyb afhængighed

USA har i mange år haft en militærbase i Thule på Nordgrønland, men nu opruster amerikanerne. I maj meddelte Trumps regering, at USA ønsker at åbne en officiel repræsentation i Grønland - for første gang siden 1953. Og sidste år genetablerede USA sin Anden Flåde, som netop skal operere i den nordlige del af Atlanterhavet.

Det er også i Danmarks interesse, at USA begynder at spille med musklerne omkring Arktis, påpeger Philip Christian Ulrich.

»Danmark er dybt afhængig af USA i det område, for vi har slet ikke kapaciteten til at stille noget op, hvis Rusland eller Kina begynder at opruste militært eller civilt,« siger han og fortsætter:

»Derfor vil der være fælles interesse om at tale om Arktis og Grønland, hvis Trump besøger Danmark.«

Statsministeriet meddelte tirsdag, at der ikke på 'nuværende tidspunkt' var et bekræftet besøg af den amerikanske præsident, men at 'præsidenten af en meget tæt og nær allieret af Danmark naturligvis altid er velkommen'.

Trumps tre forgængere - Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama - lagde alle vejen forbi Danmark under deres tid som præsidenter. Philip Christian Ulric mener imidlertid, at et besøg fra Trump vil ffå en helt anden karakter end forgængernes. Det kan du læse mere om her.