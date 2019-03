Spørgsmålene breder sig hjørnesofaen i receptionen på hotel Scandic Alexandra Molde.

Her sidder en stor gruppe amerikanske passagerer, der for snart 48 timer siden var fanget i kaotiske scener på krydstogtskibet 'Viking Sky'.

De er lettede over at være i live, men i de 30 minutter, som B.T.'s udsendte bruger i sofaen, gentages det samme spørgsmål også tre til fire gange.

»But how could this happen?«

»Men hvordan kunne det her ske?« - oversat til dansk.

Hvordan kunne det ske, at skibets fire motorer svigtede samtidig lørdag eftermiddag? Hvordan kunne det ske, at krydstogtskibet var 100 meter fra at ramme ind i store klipper?

Det kan ingen med sikkerhed svare på endnu.

Men Anders Valland, der er forskningsleder ved Sintef Ocean, har et bud på, hvorfor de fire motorer kan være stoppet.

»Erfaring viser, at når sådanne hændelser opstår, og det gør de meget sjældent, så er det ofte en kæde af hændelser, der ligger bag. Skibet sejlede i dårligt vejr, og så kan det eksempelvis være problemer knyttet til drivstoffet eller kølevandsystemet,« siger han til TV 2 Norge.

Omringet af norske, sneklædte fjelde sejlede 'Viking Sky' torsdag ud fra Tromsøs havn, men lørdag eftermiddag gik det helt galt, da voldsomt vejr og kraftige bølger sendte skibets fire motorer ud af drift.

Men vejret er ingen undskyldning.

»Det var ikke så ekstremt vejr trods alt. I udgangspunktet er det vejrforhold, som skibet skal kunne tackle. Motorerne er konstrueret på en måde, så de kan håndtere miljøet, de er i, og de accelerationer og bevægelser, som fartøjet udsættes for,« siger Anders Vailand til TV 2 Norge.

Flere videoer inde fra skibet viser, hvordan 'Viking Sky' begynder at gynge meget voldsomt, da de fire motorer står af.

Titanic-agtige scener viser borde, stole og potteplanter skøjte rundt mellem sagesløse passagerer, og på et tidspunkt bliver de også ramt af store mængder vand.

Det fortalte amerikanske Debra søndag aften til B.T.'s udsendte i Molde.

»Jeg ser en stor dør åbne sig, og der kan jeg så bare se den her store mur af vand komme mod os,« fortæller hun.

Hun hev fat i et gelænder og hang kort tid efter vandret i luften.

»Jeg hænger der, og jeg føler, at jeg vil ramme direkte ned i vandet, hvis jeg giver slip. Så der står jeg ansigt til ansigt med døden,« sagde en tydeligt påvirket Debra søndag aften.

Rent teknisk giver motorstoppet problemer, fordi kaptajnen ikke længere kan styre skibet.

»Det værste ved et motorstop er, at man mister evnen til at styre fartøjet op mod vejret, og for det er det, man vil, når det er dårligt vejr,« siger Anders Vailand til TV 2 Norge.

Heldigvis fik 'Viking Sky's anker fat i havbunden, før det gik helt galt, og søndag aften lagde skibet til kaj i Molde.

Her ligger det stadig, og der befinder sig stadig passagerer i kahytterne. De venter på at blive sendt af sted med en bus lufthavnen i Molde, hvorfra de flyver til Oslo og herefter til deres respektive hjemlande.

Norsk politi meddelte mandag formiddag til flere norske medier, at man vil starte en efterforskning af ulykken.