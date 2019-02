Det gav slet og ret ingen mening at fortsætte forhandlingerne om atomnedrustning af Nordkorea.

Derfor var det helt naturligt, at præsident Donald Trump og formand Kim Jong-un meget abrupt torsdag morgen dansk tid afbrød topmødet mellem de to statsledere og drog hver til sit.

Det vurderer forsker i international sikkerhed ved Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet, Andreas Bøje Forsby.

Ifølge hans analyse af topmødet, der fandt sted i Hanoi, har Trump-administrationen været naiv, hvis den reelt havde troet, at den nordkoreanske diktator ville opgive sit atomprogram.

Håndtryk førte ikke til nogen aftale mellem statslederne. Foto: KCNA Vis mere Håndtryk førte ikke til nogen aftale mellem statslederne. Foto: KCNA

Så når den planlagte frokost mellem Trump og Kim Jong-un aldrig blev til noget, er det fordi, Trump ikke havde læst ordentligt på lektien.

»Der er ikke så meget andet at sige, end at det var bristede illusioner. Der er ingen grund til at spise frokost sammen, hvis man ikke har opnået noget af betydning. Grundlæggende handler det om, at Nordkorea ikke har i sinde at opgive atomprogrammet,« siger Andreas Bøje Forsby og fortsætter:

»Det er ikke overraskende, at det sluttede pludseligt, i og med at topmødet var dårligt forberedt. Trump har ikke sikret sig, at man havde underhåndsaftaler forhandlet på plads i forvejen, så man kunne opnå et brugbart kompromis. Han har valgt at stole på sin egen mavefornemmelse i stedet, og der var ikke gjort det fornødne hjemmearbejde.«

Ifølge forskeren kan det meget vel være, at Trump har opnået et tættere bånd med Kim Jong-un, som han påstod det på et efterfølgende pressemøde, hvor han i omkring 40 minutter svarede på journalisternes spørgsmål.

Donald Trump holdt pressemøde efter de sammenbrudte forhandlinger, hvor han forklarede, at USA ikke ville droppe sanktioner mod Nordkorea, og det begrundede han som den afgørende grund til, at der ikke blev opnået en aftale. Foto: JORGE SILVA Vis mere Donald Trump holdt pressemøde efter de sammenbrudte forhandlinger, hvor han forklarede, at USA ikke ville droppe sanktioner mod Nordkorea, og det begrundede han som den afgørende grund til, at der ikke blev opnået en aftale. Foto: JORGE SILVA

Det er i sig selv positivt, men er samtidig milevidt fra det oprindelige formål med topmøderne, lyder det.

»Hvis succeskriteriet er at få tættere relationer til Nordkorea og undgå trusler, som vi så i 2017, har mødet været fint og konstruktivt, men så må man sige, at målposten er blevet flyttet gevaldigt,« siger Andreas Bøje Forsby med henvisning til, at USA oprindeligt havde sat som mål at opnå atomnedrustning i Nordkorea.

»Det eneste, Trump-administrationen har lært, er, at det er bedre at gå sin vej frem for at underskrive et vagt dokument.«

»Trump blev virkelig skudt i skoene, at aftalen fra sidste møde (i Singapore 2017, red.) ikke var papiret værd, den var skrevet på,« siger Andreas Bøje Forsby.