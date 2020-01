81 dødsfald i Kina og op mod 3.000 personer er blevet smittet i 13 forskellige lande.

Det er realiteten, efter coronavirussen har gjort sit indtog verden over. Men måske står det endnu værre til. Det skriver The Guardian.

Mediet har talt med Neil Ferguson, en sundhedsekspert fra Imperial College i London.

Og hvis man spørger ham, er der en risiko for, at 100.000 på verdensplan kan være smittet med den farlige virus.

Coronavirussen har tømt gaderne for folk i Asien. Foto: STRINGER

»Der er et stort antal af kinesiske turister rundt omkring i Europa lige nu. Medmindre kineserne formår at kontrollere dette, hvilket jeg er skeptisk omkring, så vil der komme flere sager,« forudser han.

Virussen blev først opdaget i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Og selvom Neil Ferguson kommer med sin frygt, så er det for nu blot en forudsigelse.

På nuværende tidspunkt er der nemlig intet tegn på, at virussen har spredt sig yderligere end de 13 lande, hvor virussen allerede er blevet opdaget. Nemlig i Australien, Cambodja, Canada, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA og Vietnam.

Også Verdenssundhedsorganisationen WHO har også været ude og sige, at det er for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

Dog tages der ingen chancer mod virussen, og senest mandag har EU-landene Spanien, Tyskland, Storbritannien og Frankrig intensiveret samarbejdet med Kina om at få bragt EU-borgere hjem fra Wuhan-området, for på den måde at mindske smitten.

Også i Danmark arbejder man på højtryk for at få danske statsborgere hjem fra Wuhan.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at få danskere ud. Det er desværre ikke så let, fordi området er lukket ned for at begrænse smittefaren,« siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, til Ritzau.

I kinesiske lufthavne er man også ekstremt opmærksomme på virussen, og at den ikke spredes yderligere. Blandt andet desinficerer man lufthavne i bestræbelsen på at komme virussen til livs.