Der gik ikke mange timer, før nattens amerikanskledede angreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen fik olieprisen til at stige.

En hel del, endda.

Omkring klokken 05.40 i morges begyndte prisen på en tønde råolie nemlig at kravle opad, og i skrivende stund er den oppe med omkring 2,3 procent i forhold til dagen før.

Det er ikke noget, vi ikke har set før, konstaterer seniorøkonom hos Sydbank Kim Blindbæk over for B.T.

Alligevel kan det komme til at ramme danske forbrugere på flere måder, forklarer han.

»Det kan sagtens blive en stigning, som benzinselskaberne vil være nødt til at lægge over på forbrugerne i de kommende dage og uger,« siger Kim Blindbæk.

»På den korte bane vil det kunne aflæses på standerne,« tilføjer han.

Kim Blindbæk peger dog på, at olieprisen så sent som i september faktisk var langt højere end det nuværende niveau.

Olieprisen begyndte at stige omkring klokken 05.40 fredag morgen. Foto: Sydbank Vis mere Olieprisen begyndte at stige omkring klokken 05.40 fredag morgen. Foto: Sydbank

»Siden da er prisen faldet med næsten 18 procent,« tilføjer han.

Men den anspændte situation i Mellemøsten generelt og Det Røde Hav specifikt kan ende med at ramme danskerne på andre måder end i form af stigende brændstofpriser.

Således har adskillige af de store rederier for længst besluttet at sejle deres olietankere og fragtskibe uden om området.

Det betyder i praksis, at blandt andet Mærsks skibe sejler den meget længere vej syd om Afrika i stedet for at passere Suezkanalen i Egypten.

Og det vil gøre alting – ikke bare brændstof – dyrere.

Omvejen er på 6.000 kilometer, og i første omgang giver det rederierne øgede udgifter til fragt på næsten syv millioner kroner pr tur, vurderer analysefirmaet Xeneta ifølge DR.

»Det er enorme skibe, så der er selvfølgelig mange varer, de stigende omkostninger skal fordeles ud på. Men det bliver alt andet lige dyrere,« siger Kim Blindbæk.

»Det er klart, at rederierne lige nu ikke tør sætte dato på, hvornår de igen tør sejle igennem Det Røde Hav og Suezkanalen.«

»Danske forbrugere skal håbe på, at den geopolitiske situation i bedste fald 'bare' varer ved og ikke forværres,« fortsætter han.

Umiddelbart forventer Kim Blindbæk ikke et deja-vu i forhold til den prisudvikling, som Danmark har oplevet efter coronakrisen og i de første måneder af Ukraine-krigen.

»Tingene vil alt andet lige stige i pris, men vi ser ikke, at det bliver dramatisk og en tilbagevenden til den høje inflation, som vi har oplevet de seneste par år,« konstaterer Kim Blindbæk.

Du kan følge B.T.s omfattende dækning af situationen omkring Yemen i vores liveblog.