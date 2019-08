Der er tale om en total magtovertagelse af det politiske system i Storbritannien, når Boris Johnson har bedt den britiske dronning Elizabeth om at suspendere det britiske parlamentet.

En magtovertagelse, som har til formål at eliminere politiske modstandere og lægge maksimalt pres på EU de kommende uger.

Sådan lyder vurderingen fra Edward Ashbee, professor ved CBS.

»Det sætter Boris Johnson i en meget stærkere forhandlingsposition. Han skærer benene af de parlamentsmedlemmer, som vil blive i EU eller arbejder for, at Storbritannien ikke forlader EU uden en aftale,« forklarer Edward Ashbee:

»Han sætter sine modstandere ud af spil og får helt frie hænder. Det betyder, at han kan sige til EU, at de ikke længere kan håbe på, at det britiske parlament afsætter ham som premierminister. De kan ikke længere håbe på, at parlamentet indfører lovgivning, der kan stoppe brexit uden en aftale.«

Dermed står Boris Johnsons trussel mod nu EU meget klart.

Enten fjerner EU afsnittet om den irske grænse, eller også gennemtvinger han en hård brexit, som nu ikke kan stoppes af hans eget parlament.

Boris Johnson har nemlig bedt Dronningen om at suspendere parlamentet, så det bliver sendt hjem fra den 10. september til og med den 14. oktober.

Det vil efterlade parlamentet med så lidt tid, at det praktisk talt ikke kan nå at vedtage lovgivning, som kan forhindre Storbritannien i at forlade EU uden en aftale den 31. oktober.

Dermed kan Boris Johnson levere på sit løfte om, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober – ’do or die’.

»Han gør det med parlamentariske mekanismer ved at sørge for, at suspensionen sker i forbindelse med dronningens tale. På den måde afvæbner han sine kritikere, som allerede nu siger, at det er en total udemokratisk måde at handle på,« siger Edward Ashbee:

»Men i sidste ende er der jo tale om et magtgreb. Hele idéen med et parlamentarisk demokrati er, at man skal stå til ansvar for sit parlament. Ved at suspendere parlamentet sikrer han, at han ikke skal stå til ansvar for nogen.«