Den amerikanske biskop Michael Curry stjal meget af opmærksomheden ved prins Harrys og Meghan Markles vielse.

Windsor. Et gospelkor og en prædiken med store armbevægelser bragte en god del amerikansk kultur til prins Harrys og Meghan Markles vielse lørdag i St. George's Chapel ved Windsor Castle.

Biskop Michael Curry var manden bag talen om kærlighed, der efterlod den ene del af kirken med et noget overrasket ansigtsudtryk, mens andre nikkede og lo bekræftende.

Kombinationen af britiske traditioner og amerikanske indslag gjorde brylluppet særligt.

Det mener forhenværende officer, tidligere ceremonimester for dronningen og kongehusekspert Christian Eugen-Olsen.

- Det er da en utraditionel måde at holde et britisk bryllup på. Men når den ene halvdel, Meghan Markle, nu er amerikaner, er det samtidig meget naturligt, at hun har haft et ønske om blandt andet en amerikansk præst, siger han.

- Prins Harry er nummer seks i arvefølgen, og derfor kunne de to få mere frirum og få det bryllup, de gerne vil have.

Meghan Markle - der nu har titlen hertuginde af Sussex - er blandt andet kendt fra den populære tv-serie "Suits" om et advokatfirma i New York.

Biskop Michael Curry er en del af den episkopale kirke i USA, som har sit udspring i den engelske kirke.

Hans tale blev fremført foran et publikum i kirken bestående af blandt andre skuespiller George Clooney og talkshowvært Oprah Winfrey.

- Kærligheden kan støtte og hele, når intet andet hjælper. Kærligheden har en styrke, der kan løfte dig og frigøre dig, når intet andet kan, lød det blandt andet i talen.

Christian Eugen-Olsen mener, at det er naturligt, at et kongehus som det britiske må udvikle sig.

- Det var jo et lidt længere indlæg, end mange måske havde troet, at det skulle være. Men der er ingen tvivl om, at det var noget, hun havde ønsket, skulle med, siger han.

- Kongehuset udvikler sig selv. Kronprinsparrets bryllup i Danmark var heller ikke det samme bryllup som dronning Margrethes. Så det er vel meget naturligt, at man fornyer sig.

Det var to britiske præster, der stod for selve vielsen og ægteskabsløfterne.

