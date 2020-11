Selvsikkerheden på valgsejr er langt større i den ene præsidentlejr.

Det mener Annegrethe Rasmussen, B.T.s ekspert under det amerikanske valg og POV Internationals chefredaktør.

Hun mener videre, at man kan tolke sejrssikkerheden ud fra, hvad præsidentkandidaternes sagde sent tirsdag aften dansk tid, da de første valgresultater var på trapperne.



»Joe Biden gik ud først på aftenen og meddelte, at 'we can defeat president Trump and win the White House even without carrying two crucial',« forklarer Annegrethe Rasmussen med henblik på Pennsylvania og Florida.

»Demokraterne forudser med andre ord, at de vil gøre det godt i flere stater, som ikke tidligere har været svingstater, det vil sige stater, som kan ende i begge partiers kurv – det er stater som eksempelvis Texas og Georgia,« siger Annegrethe Rasmussen.

Helt så overbevisende var de til gengæld ikke i den republikanske lejr, mener hun.



»Den selvsikkerhed afspejler sig ikke i den republikanske lejr, hvor nervøsiteten er tydelig blandt dem, jeg har talt med.«



»Præsident Donald Trump er gået ud – stort set samtidig med Biden – og takket sine støtter og sin valgkampagne. Han nøjedes med at sige, at han forudså en 'lang nat og et snævert opgør.«

Klokken 02 dansk tid er det ræsset forholdsvis tæt.

Trump og Biden følges tæt ad, mens vi fortsat venter på stemmerne i afgørende svingstater såsom Florida, Pennsylvania og Wisconsin.