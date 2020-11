Hvem skal være præsident i USA de næste fire år – republikaneren Donald Trump eller demokraternes Joe Biden?

Lige præcis dét spørgsmål rumsterer i hovedet på millioner – måske endda milliarder – af mennesker verden over i disse dage, og svaret har vi højst sandsynligt, inden dagen er omme.

Det mener i hvert fald professor i statskundskab med speciale i USA på Aarhus Universitet Derek Beach.

»Nu ved jeg ikke, hvor hurtigt de optæller stemmer midt om natten i USA, men jeg kunne forestille mig, at vi har en afgørelse inden for nogle timer,« siger han til B.T.

Inden dagen er omme, ved vi med stor sandsynlighed, hvem der bliver USAs næste præsident. Foto: JIM WATSON, BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Inden dagen er omme, ved vi med stor sandsynlighed, hvem der bliver USAs næste præsident. Foto: JIM WATSON, BRENDAN SMIALOWSKI

Fredag morgen dansk tid mangler man fortsat at optælle de sidste stemmer i fem ud af de 50 amerikanske stater, nemlig Nevada, Georgia, North Carolina, Alaska og Pennsylvania.

I sidstnævnte er der 20 såkaldte valgmænd på spil, og selv om Donald Trump i skrivende stund har en snæver føring i staten på 18.229 stemmer, så tyder alt ifølge Derek Beach på, at de stemmer, der mangler at blive optalt, vil gå til Joe Biden, som dermed vinder staten.

Får han ret i sine forudsigelser, så er valget afgjort.

»En sejr i Pennsylvania er nok til at kalde en sejr til Biden. Så er det 'game over' for Trump,« siger Derek Beach.

Hvis Joe Biden mod forventning skulle tabe i Pennsylvania, har han andre veje, han kan gå, lyder det fra eksperten. Vinder han eksempelvis Georgia og en af de andre stater, som fortsat mangler at optælle de sidste stemmer, eller en kombination af Arizona og Nevada, er sejren også hjemme.

Kort sagt: »Matematikken ser rigtig gunstig ud for Joe Biden,« siger Derek Beach.

Professoren understreger dog, at staterne lige nu – på grund af Donald Trumps påstande om valgsnyd – er meget påpasselige med at kalde en sejr til både den ene eller anden kandidat, før de er helt sikre på resultatet.

Fordi Joe Biden og Donald Trump ligger så tæt i flere stater, eksempelvis i Georgia, hvor afstanden mellem de to præsidentkandidater er skrumpet ind til et trecifret antal, vil Trump-lejren sandsynligvis kræve en omtælling – som den allerede har gjort i Wisconsin, hvor Joe Biden vandt en meget kneben sejr.

Ifølge Derek Beach tyder meget på, at Joe Biden bliver USAs næste præsident. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Ifølge Derek Beach tyder meget på, at Joe Biden bliver USAs næste præsident. Foto: KEVIN LAMARQUE

Dog mener Derek Beach ikke, at dette rykker ved, at vi vil kende svaret på, hvem der bliver USA's næste præsident, inden dagen er omme.

»Selv en omtælling vil med stor sandsynlighed ikke være nok til at rykke ved resultatet,« siger professoren.