Betjentene har gravet, ledt og vendt hver en sten. Hunde har gennemgået området, træer og buske er blevet fældet, og politiet har samlet en række genstande, som nu skal undersøges nærmere.

Et større efterforskningshold har den seneste tid gennemsøgt naturområdet Arade Reservoir på Algarvekysten i Portugal i håbet om at komme på sporet af den forsvundne Madeleine McCann, der er forsvundet på 16. år.

Men nu advarer den retsmedicinske ekspert Robert Green om, at »traditionelle« beviser vil være svære at finde, eftersom der er gået 16 år, siden den blot treårige pige forsvandt.

Green har tidligere arbejdet for det britiske indenrigsministerium og med flere højprofilerede uopklarede mordsager.

Portuguese authorities from the Judicial Police (PJ) criminal investigation unit work during new search operation amid the investigation into the disappearance of Madeleine McCann (Maddie) in the Arade dam area, in Silves, Portugal, on 23 May, 2023. This operation stems from a European Investigation Order addressed by the German authorities to Portugal and focuses on the Arade dam, located about 50 kilometers from Praia da Luz, the place where the child disappeared in May 2007, 16 years ago, while on vacation with her parents. F (Photo by FILIPE AMORIM / AFP) Foto: Filipe Amorim/AFP/Ritzau Scanpix

Han påpeger desuden, at politiet ikke kun bør fokusere deres efterforskning på den hovedmistænkte, Christian Brückner.

I stedet bør politiets efterforskere »have et mere åbent sind« og lede efter andre mistænkte, fortæller han til The Independent.

»Vi skal ikke blive for fokuserede på Brückner og udelukke alle andre. Vi skal have et åbent sind. For måske er det ikke ham,« fortæller han til mediet.

Brückner er i øjeblikket fængslet for voldtægt af en 72-årig kvinde i samme område i Algarve-regionen, hvor Madeleine forsvandt, men er ikke blevet sigtet i sagen.

Tyske myndigheder har ellers tidligere udtalt, at de er »helt sikre på«, at Brückner er manden, der bortførte og dræbte McCann.

Han er mistænkt, fordi det hævdes, at hans bil blev set i det område, hvor McCann forsvandt. Brückner siges at have boet i Portugal fra 1995 til 2007, ifølge Independent. Han nægter at være involveret i sagen og har senest skrevet en række håndskrevne breve fra fængslet.

»Du kan ikke forestille dig, hvordan det er, når verden tror, du er barnemorder, og du ikke er det,« skrev han blandt andet.

Om nogle af de fundne genstande ved søen i Portugal rent faktisk vedrører Madeleine McCann-sagen, kan endnu ikke bekræftes, har statsanklageren tidligere udtalt. Det vil blive opklaret i løbet af den næste tid.

Det er nu 16 år siden, den dengang treårige Madeleine McCann forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i Praia da Luz på Algarvekysten. Hun lå og sov med sine to mindre søskende, mens forældrene spiste middag på en nærliggende restaurant.

Da hendes far ville tjekke de sovende børn, opdagede han, at hans ældste datter var væk.

Siden har der været talrige teorier om den lille piges skæbne, og prisen på den omfattende efterforskning løber efterhånden op i 111 millioner danske kroner.