Det er muligt, at Islamisk Stats åndelige leder Abu Bakr al-Baghdadi 'døde som en hund’ for et par måneder siden.

Men faren fra den islamistiske dødskult er langt fra drevet over. De militante islamister er stadig farligere end Al-Qaeda, og de har også masser af penge.

Det fortæller Lahul Talabany, der er leder af den kurdiske efterretningstjeneste i den kurdiske del af Irak, ifølge britiske BBC.

»De er i stand til at købe køretøjer, våben, fødevarer og udstyr. Teknologisk set er de blevet mere avancerede. Det er blevet sværere at jage dem – de er som al-Qaeda på steroider,« siger han ifølge BBC.

Islamisk Stat-krigere. Foto: STRINGER

Hvor Islamisk Stat tidligere erobrede store landområder, som terrorbevægelsen efterfølgende skulle forsvare, så er de islamistiske fanatikere nu i fuld gang med at organisere sig som en guerilla-bevægelse med udgangspunkt i Hamrin-bjergkæden, som ligger i det nordlige Irak, fortæller han.

Frygten er ifølge Lahul Talabany, at Islamisk Stat kan udnytte den politiske uro i Irak, der lige nu oplever store demonstrationer blandt andet på grund af utilfredshed med den megen korruption i landet.

Desuden er Irak kendt for sekteriske konflikter mellem landets sunni- og shiamuslimer, hvor også naboen Iran blander sig og dermed bidrager til yderligere uro.

Kludetæppet Irak indbefatter også en konflikt mellem det selvstyrende kurdiske mindretal og regeringen med base i hovedstaden Bagdad. Alt sammen grobund for utilfredshed i befolkningen, der kan bidrage til, at Islamisk Stat vokser.

»Politiske uroligheder er lykken og en tidlig julegave til Islamisk stat,« siger Lahur Talabany til BBC.

Ifølge de irakiske kurdere har Islamisk Stat i øjeblikket 5.000 krigere og et tilsvarende antal sympatisører, der er parate til at gribe til våben.

Den nye udgave af Islamisk Stat tager ifølge efterretningschefen også højde for den irakiske hærs militære overlegenhed med støtte fra blandt andet amerikanske droner, som på et splitsekund kan eliminere fjenden.

Ved at opholde sig ved Hamrin-bjergene kan de ifølge efterretningschefen holde sig skjult, blandt andet fordi der er tale om store vidder og et bjergrigt terræn.

»Det bliver deres knudepunkt med mange gemmesteder og huler,« siger Lahul Talabany.