Mundbind, afstandskrav og ugentlige tests.

Vi har for længst vinket farvel til coronarestriktionerne. Ikke bare herhjemme, men mange steder rundt om i verden.

Derfor er bekymringer om – og hensyntagen til – virusset også aftagende.

Men det er ikke sikkert, at det er en god idé. Sådan lyder meldingen fra den polsk-australske professor Lidia Morawska, skriver News.com.au.

For virusset formår at blive hængende, og det betyder, at vi går en fortsat usikker tid i møde.

Det får Lidia Morawska, der blandt andet har forsket i SARS-virus, til at advare mod nye varianter af covid-19. Derfor mener hun også, at vi ikke bør tale om covid-19 som 'bare' influenza eller forkølelse.

Og det er der en helt særlig grund til. For i Australien er der registreret mange coronadødsfald i 2022.

På fire måneder er antallet af dødsfald i Australien faktisk mere end det dobbelte af det samlede dødstal for de foregående to år, skriver mediet.

Faktisk lyder meldingen fra professoren, at der netop er større risiko for at rage virusset til sig nu.

»Der er større chance nu end tidligere. For der er ingen restriktioner, mundbind er fjernet, folk opfører sig som om, der ikke vil ske noget,« siger den polsk-australske professor Lidia Morawska til det australske medie.

»Infektionsraterne er meget højere end de plejede at være. Nogle mennesker siger, at covid-19 bare er en forkølelse, men folk dør ikke af forkølelse.«