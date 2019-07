Alt er ikke, som det ser ud. Det kan personalet på et engelsk dyrehospital skrive sig bag øret, efter de modtog en noget særlig patient.

En stor, orange fugl blev en af de mest 'underlige tilfælde', som de længe har set.

Den eksotiske fugl med den usædvanlige farve var blevet fundet langs en motorvej og indleveret på Tiggywinkles Wildlife Hospital til nærmere undersøgelse.

I første omgang vidste dyrlægerne ikke, hvad de skulle tro om den føniks-lignende fugl.

'Da de ringede til os og sagde, at de havde fundet en orange fugl, havde vi ingen ide om, hvad vi skulle forvente - og vi ville aldrig have gættet det,' skriver dyrehospitalet i et Facebook-opslag.

Fuglen, som er blevet navngivet Vinny, var ved nærmere undersøgelser dog hverken eksotisk eller for den sags skyld orange.

I hvertfald ikke naturligt. Farven viste sig at være karry eller gurkemeje, som fuglen - en måge - af uransagelige årsager var fuldstændig tildækket af.

Mågen Vinny var indsølet i krydderiblandingen i sådan en grad, at den ikke kunne flyve. Udover en markant lugt havde Vinny det ellers godt.

Efter et grundigt bad formåede den smukke fugl-føniks at vende tilbage til sine oprindelige kulør.

Det er dog ikke første gang, at en måge har formået at pynte sig med indiske fjer.

Tilbage i 2016 forsøgte en anden måge at tiltuske sig en bid fra en gryde med retten kylling i tikka masala.

Fuglen blev renset og sluppet fri i naturen igen, hvilket mågen Vinny også vil blive.