Fire medlemmer fra den samme familie er sigtet i forbindelse med en grusom mordsag på modellen Abby Choi fra Hong Kong.

Der er tale om Chois eksmand, hans bror og deres forældre, som er sigtet for at medvirke til drab, efter at politiet fandt, hvad der menes at være dele af Abby Chois afhuggede krop i et køleskab.

Det skriver flere udenlandske medier herunder tv-stationen RTHK og CNN.

Betjentene fandt hendes kropsdele sammen med hendes ID, kreditkort og andre personlige ejendele.

Abby Choi levede af at være model og har blandt andet været med i Vogue og har over 100.000 følgere på Instagram, hvor hun har delt billeder af sit glamourøse liv. For nylig optrådte hun på forsiden af den digitale udgave af luksusmagasinet L'Officiel Monaco og deltog i dette års Paris Fashion Week.

Hendes lig var blevet dissekeret, og resterne blev fundet opbevaret i et køleskab i et landsbyhus i Tai Po, tæt på grænsen til det kinesiske fastland.

Her ses en af de sigtet i sagen.

Abby Chois hoved blev efterfølgende fundet i en gryde i det selvsamme køkken. Retsmedicinere opdagede et lille antal menneskeknogler i en anden kogegryde.

De forsøger stadig at lokalisere hendes hænder og torso.

Ifølge politiet blev der fundet en kødskærer og elektrisk sav på stedet sammen med flere ribben, hår og menneskeligt væv.

Man mener, at drabet skete på grund af finansielle uoverensstemmelser, da Choi angiveligt skyldte lidt under en million danske kroner.

En kvinde, som politiet mener er hendes svigerfars elskerinde, er også blevet anholdt for angiveligt at have hjulpet de andre mistænkte.