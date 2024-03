Ifølge anklager i New York brugte Wayne LaPierra NRA's midler på privatfly, luksusmiddage og familieferier.

Et nævningeting har fundet Wayne LaPierre, en tidligere leder af den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA), ansvarlig for på korrupt vis at forvalte organisationen dårligt.

Det skriver flere amerikanske medier.

LaPierre, der stod over for en civil retssag, hvor han blev beskyldt for at bruge NRA som en "personlig sparebøsse", har ifølge nævningetinget også kostet organisationen 5,4 millioner dollar på grund af embedsmisbruget. Det svarer til omkring 37,2 millioner kroner.

Han har dog siden tilbagebetalt en million dollar.

LaPierre trak sig i januar som præsident for NRA på grund af uspecificerede helbredsårsager.

Delstaten New Yorks chefanklager, Letitia James, iværksatte et søgsmål mod LaPierre og andre ledere fra NRA i august 2020. Det er det, der har ført til fredagens dom.

- LaPierre og NRA's øverste ledelse tilegnede sig uregelmæssigt millioner af dollar til finansiering af personlige goder, herunder privatfly, dyre måltider og endda familietur til Bahamas, lød det fra anklagerens kontor inden retssagens start.

- NRA har som en nonprofit velgørende organisation registreret i New York juridiske forpligtelser til at bruge dets midler til velgørende formål, ikke til at understøtte den øverste ledelse og organisationens insideres overdådige livsstil.

I januar lød det fra James' kontor, at Joshua Powell, NRA's tidligere driftsdirektør og stabschef for LaPierre, havde indgået en aftale om 100.000 dollar med anklageren. Powell var en af fem sagsøgte i sagen.

NRA, der har 150 år på bagen, er den førende fortaler for retten til at eje og bære skydevåben i USA. Siden 1970'erne har organisationen fokuseret på at bekæmpe restriktioner mod våben.

Meningsmålinger har igen og igen vist, at amerikanerne ønsker mere kontrol med skydevåben.

USA er et land, hvor masseskyderier ikke er usædvanlige, skolebørn rutinemæssigt udsættes for skyderiøvelser, og der er flere skydevåben end mennesker.

Det er dog ikke lykkedes politikerne at reformere våbenlovgivningen.

Fra 2000 til 2012 gik NRA og dets allierede i våbenindustrien sammen om at poste 80 millioner dollar ind i amerikanske kongres- og præsidentvalgkampe ifølge en undersøgelse fra nonprofitorganisationen Centre for Responsive Politics.

Det svarer til omkring 550 millioner kroner.

I præsidentvalgkampen brugte NRA omkring 20 millioner dollar på reklamer, der angreb Demokraternes Hillary Clinton og yderligere ti millioner dollar på reklamer, der støttede Republikanernes Donald Trump.

/ritzau/AFP