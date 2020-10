Efter Donald Trump er blevet smittet med corona og siden indlagt, taler hans ekskone, Ivana, nu for første gang om hele situationen, der i høj grad påvirker familien Trump.

Det fortæller hun i et interview med People.

»Det er en meget svær og stressfyldt tid. Jeg har talt med mine tre børn, og de er – selvfølgelig – dybt bekymrede,« siger Ivana Trump, der var gift med Donald Trump fra 1977 til 1992.

Ivana Trump beskriver over for People, at de alle – hende og børnene – har talt med Trump og følger situationen nøje.

Ivana Trump. Foto: Bryan Bedder Vis mere Ivana Trump. Foto: Bryan Bedder

Samtidig forklarer hun, at smitten kommer som en stor overraskelse for hende, eftersom det er hendes klare opfattelse, at Donald Trump har styr på hygiejnen.

»Han var skødesløs, for han troede ikke, det ville ske for ham. Han vasker hænder og passer på. Hans eneste svaghed er mad. Han elsker en Big Mac – det er hans største svaghed.«

»Han er 74, mand og en smule overvægtig. Ellers er han sund og rask,« forklarer Ivana Trump.

Fredag morgen dansk tid kom det frem, at USA's præsident, Donald Trump, og hans kone, Melania, begge er testet positive for coronavirus og går i karantæne.

Ivana og Donald Trump har bevaret kontakten efter skilsmissen. Her ses de i 1997 til finalen i US Open. Foto: © Mike Blake / Reuters Vis mere Ivana og Donald Trump har bevaret kontakten efter skilsmissen. Her ses de i 1997 til finalen i US Open. Foto: © Mike Blake / Reuters

Donald Trumps tilstand blev efterfølgende forværret i sådan en grad, at han måtte lade sig indlægge på hospitalet, hvor han opholder sig i disse dage – officielt af forebyggende årsager.

Hvor længe Donald Trump bliver på hospitalet, er der ikke meldt noget om på nuværende tidspunkt. Heller ikke Ivana Trump kan svare på dette.

Hun håber dog, at det sker snart – men at 'ingen formentlig ved noget, eftersom ingen ved noget om covid-19'.

»Jeg er bange. Jeg vil være bange, indtil han er rask og slipper af med virussen.«

I Ivana og Donald Trumps 15 års lange ægteskab fik de tre børn: Donald Trump Jr., Ivanka Trump og Eric Trump.