Da Patrizia Reggiani den 27. marts 1995 fandt ud, at hendes eksmand – designerikonet Maurizio Gucci – var blevet likvideret af en lejemorder, var det ikke en følelse af sorg, der fyldte hende.

»Jeg var virkelig glad, for alle mine problemer var væk.«

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra ekskonen til den afdøde designmogul.

»Og herefter begyndte jeg at føle mig fortabt.«

Ordene fra den i dag 69-årige italienske kvinde falder i en ny dokumentarserie fra People Magazine, hvor de undersøger forbrydelser inden for modeindustrien.

Patrizia Reggianis følelse af at være fortabt blev dog yderligere forstærket to år senere, da hun blev anholdt for at have planlagt mordet på eksmanden. Ifølge politiets anklager var hun hovedplanlægger bag mordet, hvor hun betalte fire medskyldige, inklusive sin egen psykolog, 375.000 dollar for at få Gucci ryddet af vejen.

Den italienske anklagemyndighed sammensatte en skudsikker sag mod Patrizia Reggiani, som i 1998 blev idømt 29 års fængsel. Lejemorderen, der skød Gucci, fik livstid, og psykologen, Giuseppina Auriemma, som var hende, der havde taget kontakt til lejemorderen, modtog en dom på 25 år.

Patrizia Reggiani blev som 50-årig dømt for medvirken til mordet på sin eksmand, Maurizio Gucci. EPA PHOTO ANSA/FERRARO Foto: FERRARO Vis mere Patrizia Reggiani blev som 50-årig dømt for medvirken til mordet på sin eksmand, Maurizio Gucci. EPA PHOTO ANSA/FERRARO Foto: FERRARO

Ifølge The Guardian blev Reggiani i 2016, hvor hun også blev løsladt, spurgt om, hvorfor hun hyrede en lejemorder. Hertil svarede hun:

»Mit syn er ikke så godt. Jeg ville ikke misse.«

Levede som jetset-konger

Gucci og Reggiani blev gift som 24-årige i 1972. Herefter var de i mange år frem et af Italiens største kendispar med en ekstravagant jetset-livsstil til følge. De gik til fester og modeshows i alverdens storbyer, hvor de også ejede luksuriøse villaer og pompøse penthouselejligheder.

I 1985 krakelerede glansbilledet dog, da Gucci fortalte Reggiani, at han tog på en kort forretningsrejse. Kort blev den dog ikke. Gucci kom aldrig hjem, men forlod Reggiani – og deres to piger – til fordel for en yngre kvinde. Herefter lå Reggiani og Gucci i en ond og offentlig skilsmissesag, inden de i 1994 officielt blev skilt. Reggiani følte sig ifølge dokumentaren efterladt, hjerteknust og bitter.

Uretmæssigt dømt

Selv om Reggiani sad 18 år bag tremmer, mener hun stadig, at hun blev uretmæssigt dømt.

»Jeg er ikke skyldig, men jeg er ikke uskyldig. Maurizio elskede mig altid. Og jeg tror, at alle de ting, der skete, blot var en misforståelse. Hvis jeg mødte Maurizio nu, ville jeg sige til ham: Tilgiv mig,« sagde den morddømte Reggiani, efter hun atter var på fri fod.

Ifølge Fox News ses Reggiani ofte i fashionable dele af Milano, hvor hun går rundt med en kæledyrs-papegøje på skulderen.