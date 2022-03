En varevogn kører ind foran den sorte personbil og tvinger den til at bremse. Ud stiger maskerede mænd med våben.

De er fra Ukraines sikkerhedstjeneste og har længe holdt øje med den russiske dødspatrulje, som de netop har stoppet.

Og i forbindelse med anholdelsen gjorde sikkerhedstjenesten et kuldegysende fund. Det fortæller Viktor Mikita, som er lederen af militæret i en af Ukraines vestlige regioner, i et eksklusivt interview med B.T.

»Det er ret tydeligt, at de har haft ondskabsfulde planer om at skabe kaos eller dræbe en vigtig person med den type våben.«

I forbindelse med aktionen fandt den ukrainske sikkerhedstjeneste adskillige våben.

Under den hemmelige aktion, som fandt sted mandag 21. marts om eftermiddagen, fandt sikkerhedstjenesten blandt andet fem håndgranater, fem automatrifler, en armbryst, lyddæmpere og masser af ammunition.

De anholdtes mission er fortrolig, oplyser Viktor Mikita. B.T. har dog også talt med en ukrainsk journalist, som har kilder i den militære efterretningstjeneste.

Ifølge hans oplysninger er en af de anholdte en russisk agent og lederen af en gruppe, som planlagde at snigmyrde den ukrainske præsident.

Agenten skulle angivelig samle og organisere en gruppe på over 20 personer, som skulle udgive sig for at være en del af det territoriale forsvar og på den måde få adgang til regeringskvarteret i hovedstaden. De informationer har B.T. ikke kunnet verificere andre steder.

For at bevise troværdigheden af sine kilder i den militære efterretningstjeneste har den ukrainske journalist sendt B.T. nogle billeder fra den hemmelige aktion, som ikke før har været publiceret. Billederne er uslørede og viser anholdelsen af den formodede russiske agent.

Lederen af militæret i Zarkarpatska oblast, Viktor Mikita, bekræfter også, at en af de anholdte højst sandsynligt er russisk agent.

Anholdelserne i den ukrainske by Uzjgorod, som B.T. har beskrevet, skete på baggrund af en længere efterforskning af de anholdte.

»Det var ikke tilfældige anholdelser. Der har været indsamlet video og lydoptagelser som bevismateriale,« siger Viktor Mikita.

Fotos taget af den militære efterretningstjeneste i forbindelse med anholdelsen. Foto: B.T.

Den ukrainske sikkerhedstjeneste har desuden oplyst ham om, at de har en forstærket overvågning af netop hans region.

Og det er langtfra første gang, at personer fra den russiske sikkerhedstjeneste er anholdt i Ukraine.

»Vi har fanget fjendens agenter før krigens begyndelse og har for nylig også foretaget anholdelser af russiske borgere,« siger Viktor Mikita.

Disse grupper af sabotører og agenter har haft til opgave at samle information om kritisk infrastruktur og skabe kaos i lokalområder.

B.T. har talt med sikkerhedsrådgiver Klaus Kjersgaard omkring de våben, som de anholdte blev taget med.

»De har klargjort sig til at angribe et mål og skulle forsvare sig på vej dertil og derfra. De kan skabe afstand med håndgranater og lave skade med en AK-47,« siger han.

Arsenalet af våben indikerer, at der er tale om professionelle, som har forberedt sig på forskellige scenarier herunder ildkamp.

At de anholdte er stoppet i en region i Ukraine, som ligger langt fra hovedstaden, er også værd at bemærke.

»Ukrainerne forventer, at agenter vil komme ind fra Rusland og Hviderusland. Det er mindre forventeligt at komme fra den anden side.«