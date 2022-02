B.T. har fået et eksklusivt interview med en ukrainsk efterretningschef, der advarer om, at lejesoldaterne fra den frygtede Wagner-gruppe nu er aktive i Ukraines store byer.

B.T.s udsendte bliver mødt ved indgangen til den ukrainske efterretningstjeneste af generalmajor Igor Guskov. Han er ansvarlig for at holde styr på Wagner-gruppens aktiviteter i Ukraine.

»Jeg har brugt årevis på at infiltrere spore og aflytte den hemmelige hær af lejesoldater, fra gruppen var meget mindre, end de er i dag,« siger Igor Guskov.

Vi går gennem lange gange ind på et kontor, hvor generalmajoren straks viser B.T. præcist, hvor afgørende i den nuværende konflikt, denne hemmelige hær af lejesoldater er.

Wagner-gruppen er opkaldt efter kodenavnet (Wagner) på den russiske kommandør Dmitry Utkin. I dag råder han over tusinder af lejesoldater overalt i verden. De spiller en stor rolle i hele Centralafrika, de er aktive i Syrien, Libyen og Yemen – og de var i brug i Ukraine i 2014. Nu er de tilbage.

»Vi har sporet dem i både Lugansk og Donetsk i ugevis, men der stopper deres aktiviteter ikke. De er aktive i mange steder i Ukraine. Deres job her er at skabe kaos og sabotere. Vi ved, de er i både Odessa og Kharkiv.«

Wagner-gruppen lyder som noget fra en James Bond film, og det, skulle man næsten også tro var tilfældet. De er lejesoldater, som arbejder under jorden. Deres hovedkunde er den russiske stat.

Officielt findes gruppen ikke. Alligevel er gruppens ledere blevet fotograferet sammen med Vladimir Putin og har modtaget hædersmedaljer for deres arbejde i Ukraine og Syrien, hvor Wagner-gruppen står anklaget for voldsomme overgreb og brutale henrettelser af civile.

Generalmajor Igor Guskov Foto: Jakob Illeborg Vis mere Generalmajor Igor Guskov Foto: Jakob Illeborg

»Wagner-gruppens soldater er ikke hyret ind som en regulær hær, og når de har forsøgt sig som sådan, er det ikke gået særlig godt. Deres formål er at lave alt det beskidte arbejde før under og efter en invasion. Lige nu er målsætningen at lave sabotage og at skabe frygt, vrede og had, og det er det gode til,« siger Igor Guskov til B.T.

Wagner-gruppens medlemmer er sporet i både Donetsk- og Lugansk-regionerne. Men det er ikke det, der bekymrer generalmajoren mest.

»Det mest skræmmende er ikke deres tilstedeværelse i Donbas, det er ikke overraskende, at de er der. Det er virkeligt bekymrende, at vi ser mange højtprofilerede Wagner-soldater på grænsen til Krim og i området syd for Belarus. Det er ikke tilfældigt, at de befinder sig her.«

Generalmajoren viser B.T. lister over tusinder af navne, som Ukraines efterretningsvæsen siger kommer fra Wagner-gruppen. Han siger, at der er meget stor søgning blandt tidligere russiske soldater på at blive lejesoldater, og at Wagner-gruppen kun tager de bedste.

»Det ligner forbedrende aktivitet for en rigtig hær både mod syd ved Krim og Odessa, og fra nord ved Kharkiv. Det peger på, at Putin søger vidtgående militær aktivitet, altså en invasion af store dele af Ukraine,« siger Igor Guskov

Han påpeger, at det er umuligt at vide, hvad Putins egentlige planer er, og at nogle af hans handlinger virker irrationelle.

»Personligt tror jeg, at hans storhedsvanvid er så udtalt, at han ønsker at handle nu, så han er sikret en plads i Ruslands historiebøger,« siger generalmajoren til B.T. i Kiev.