75 personer skal næste år afsted på det, som Disney selv kalder et eventyr. Men allerede nu er 'eventyret' kommet i heftig modvind.

Turen bliver nemlig anklaget for at producere 6,2 tons CO₂ per gæst.

Det viser en analyse, som Transport & Environment (T&E) – en af Europas største kampagnegrupper, når det kommer til klimavenlig transport – har lavet, skriver The Guardian.

Den enorme CO₂-udledning bunder i turens formål, som indebærer mange flyrejser fordelt på seks lande i tre kontinenter, hvor gæsterne skal besøge 12 Disneyland-parker. Hver gæst skal betale 110.000 dollar – mere end 800.00 kroner – per billet.

Disneyland i Paris er en af destinationerne på turen.

23. juli næste år starter gæsterne i Los Angeles, hvorefter de vi rejse til San Francisco.

Efterfølgende kommer en længere rejse mod Tokyo via Anchorage, videre til Shanghai, Hong Kong, Agra i Indien, Cairo, Paris for til sidst at slutte i Orlando i Florida.

Det er de mange flyrejser mellem destinationer, som ifølge T&E vil resultere i den store CO₂-udledning.

»Denne Disney-tur viser igen, at der ikke er noget transport, som er værre end flyrejser. Og selvom billetprisen er ekstraordinær, afspejler den ikke engang tilstrækkeligt de sande omkostninger ved forureningen,« siger Jo Dardenne, der er luftfartsdirektør i T&E.

Til sammenligning udleder en dansker gennemsnitlig 11 tons CO₂ om året samlet set, skrev Klima- energi og forsyningsministeriet sidste år.

En talsperson for Disney har udtalt, at firmaet er opmærksom på at »sikre planeten til fremtidige generation«.

Samtidig oplyser man, at udledningerne under turen bliver nøje overvåget, ligesom man vil kompensere disse med investeringer i kvalitet og certificerede klimaløsning.

Dette indebærer blandt andet bevarelser af levesteder for vilde dyr, flere arbejdspladser, beskyttelse af vandressourcer samt bistå hjælp til at forhindre fremtidige oversvømmelser og jorderosion.

Disney-turen er sat til vare 24 dage.