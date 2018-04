Den tidligere vinder af det internationale melodigrandprix afslører, at hun i mange år har været hiv-positiv.

Wien. Vinderen af det internationale melodigrandprix i 2014 i København, Conchita Wurst, er hiv-positiv.

Det skriver den østrigske dragstjerne søndag på Instagram ifølge flere medier.

Hun har besluttet at stå frem med sin sygdom, fordi en tidligere kæreste angiveligt har truet med at gå til pressen med informationen.

Fans af Conchita Wurst har været hurtige til at bakke hende op. Hendes opslag på Instagram søndag aften fik inden for en time over 10.000 likes.

Conchita Wurst, hvis borgerlige navn er Thomas Neuwirth, skriver, at ingen skal få lov til at skræmme hende eller påvirke hendes fremtid negativt.

- I dag er tidspunktet kommet, hvor jeg for den resterende del af mit liv befrier mig fra et damoklessværd: Jeg har i mange år været hiv-positiv. Det kommer egentlig ikke offentligheden ved, skriver hun på tysk.

- Men min ekskæreste truer med at gøre denne private information offentlig, forklarer hun.

Conchita Wurst oplyser, at hun har været i medicinsk behandling, siden hun fik stillet hiv-diagnosen, og behandlingen har slået sygdommen så meget ned, at hiv-virussen ikke kan overføres til andre personer.

Kun hendes familie samt nære venner har indtil nu vidst besked om hendes sygdom.

Conchita Wurst slutter opslaget med at takke sine fans.

- Helbredsmæssigt går det mig godt, og jeg er stærkere, mere motiveret og friere end nogensinde før. Tak for jeres opbakning!

Den snart 40-årige Conchita Wurst triumferede i Eurovision i 2014 i København med sangen "Rise Like a Phoenix".

Ved det danske melodigrandprix i februar i år i Aalborg optrådte hun med nummeret.

/ritzau/