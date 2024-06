Der er kommet nogle heftige afsløringer og beskyldninger frem under retssagen mod Hunter Biden.

»Han ville gerne ryge, lige så snart han vågnede,« som ekskæresten Zoe Kestan onsdag forklarede og fortalte, at han tog stoffer 'hvert 20. minut eller deromkring'.

Vel at mærke rygekokain, også kaldet crack, som BBC skriver.

Men spørgsmålet er, om præsidentsønnen var afhængig af stoffer i oktober 2018.

Hunter Biden og hustruen Melissa Cohen Biden ankommer til retten. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hunter Biden og hustruen Melissa Cohen Biden ankommer til retten. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

For han er tiltalt for her at have købt et skydevåben og i processen have løjet om, at han var stofmisbruger på daværende tidspunkt. Mener anklagemyndigheden.

Det skulle være sket i en våbenbutik i byen Wilmington, hvor også retssagen foregår i disse dage.

Ekskæresten Zoe Kestan mødte Hunter Biden i efteråret 2017, og hun fortalte i retten, hvordan han tog crack 20 minutter efter, at de havde mødt hinanden.

Hun fortalte også ifølge BBC, hvordan sønnen af præsident Joe Biden skulle have røget »i adskillige dage« i september 2018. Altså bare en måned inden våbenkøbet.

Omvendt har Hunter Biden erklæret sig uskyldig med en forklaring om, at han rent faktisk var i afvænning i oktober 2018.

Det blev bakket op af ekskonen Kathleen Buhle, der onsdag i retten forklarede, at hun kendte til hans misbrug af rygekokain, men at hun ikke havde set ham ryge det i 2018.

Bliver Hunter Biden dømt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf på op til 25 år, og han havde igen onsdag opbakning på tilhørerrækkerne fra sin nuværende hustru, Melissa Cohen Biden, og fra USAs førstedame, Jill Biden.

De kunne onsdag også høre, hvordan Hunter Bidens forsvarer onsdag hævdede, at han var blevet 'lokket' til at købe våbnet af en aggressiv sælger i våbenbutikken.

Jill Biden har været til stede ved retssagen. Foto: David Muse/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jill Biden har været til stede ved retssagen. Foto: David Muse/EPA/Ritzau Scanpix

Der bliver i den grad skrevet amerikansk retshistorie i disse dage.

I sidste uge blev Donald Trump dømt skyldig i en retssag i New York, og det var første gang nogensinde, at det skete for en tidligere præsident.

Nu er Hunter Biden så blevet det første barn af en siddende præsident, der står tiltalt i en retssag.

Det forventes, at anklagemyndigheden afslutter sin fremlægning af sagen torsdag. Der mangler endnu at blive ført en række vidner.