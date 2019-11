Deval Patrick, der tidligere var guvernør i Massachusetts, stiller op i ræset om præsidentposten i USA.

Den tidligere Massachusetts-guvernør Deval Patrick kaster sig formelt ind i Demokraternes primærvalg i USA.

Det er den nyeste tilføjelse til listen af personer, der forsøger at blive demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020.

Deval Patrick annoncerede sit kandidatur i en video på sin hjemmeside, skriver nyhedsbureauet AFP.

I videoen siger Deval Patrick, at han har et mål om at bygge en mere bæredygtig og inkluderende udgave af "Den amerikansk drøm".

- Jeg annoncerer i dag mit kandidatur til posten som USA's præsident, lyder det videre fra den tidligere guvernør i videoen, der varer to minutter og 35 sekunder.

Deval Patrick var guvernør i Massachusetts fra januar 2007 til januar 2015.

Den tidligere guvernør hører ikke til de mest kendte navne på USA's politiske scene, så han kan få vanskeligt ved at hale ind på navne som Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

De tre topper meningsmålingerne i det demokratiske felt, der med Patricks kandidatur tæller 18 personer.

Tirsdag tog en anden mulig demokratisk kandidat, milliardæren Michael Bloomberg, et skridt nærmere præsidentvalgkampen i 2020.

Det skete, da han indleverede den officielle ansøgning om at få sit navn på stemmesedlen ved det demokratiske primærvalg i delstaten Arkansas.

Fire dage tidligere havde han fået papirarbejdet på plads, så han kan stille op i Alabama.

Både Arkansas og Alabama er blandt de delstater, hvor det demokratiske primærvalg finder sted på den såkaldte "Super Tuesday" 3. marts.

Hverken Bloomberg eller Patrick har endnu formelt meddelt, at de stiller op.

/ritzau/AFP