Chris Patten kalder Kinas opførsel i Hongkong bølleagtig og advarer om flugt af kapital og mennesker.

Hongkongs sidste britiske guvernør, Chris Patten, mener, at Kinas leder, Xi Jinping, er så nervøs for det kinesiske kommunistpartis position, at han risikerer en ny kold krig.

I et interview til nyhedsbureauet Reuters siger Patten, at det kan vælte Hongkong som et finansielt centrum.

Torsdag godkendte den kinesiske folkekongres en ny sikkerhedslov for Hongkong. Det blev af kritikere i Hongkong og ude i verden set som et forsøg på at stække den tidligere britiske kolonis demokratibevægelse.

Den 76-årige Patten kalder præsident Xis opførsel i Hongkong "bølleagtig". Han advarer om, at det kan føre til en udstrømning af kapital og mennesker fra byen.

Størstedelen af de udenlandske investeringer i Kina går via Hongkong.

- Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at der sættes et alvorligt spørgsmålstegn ved ikke bare Hongkongs fremtid som et frit samfund, men også ved Hongkongs evne til at fortsætte som det formentlig største finanscentrum i Asien, siger han.

- En masse mennesker vil forsøge at forlade Hongkong, tror han.

Den britiske koloni blev i 1997 givet tilbage til Kina. Men under en aftale om "et land, to systemer". Altså at Hongkong kunne fortsætte som et liberalt og kapitalistisk samfund.

Patten mener, at Vesten skal høre op med at forholde sig naivt til præsident Xi.

- Vi har for længe siden passeret det stade, hvor vi - uden at ønske en ny kold krig - skal reagere på den kendsgerning, at Xi selv synes at ønske den. Han synes at ønske at være i stand til at bosse sig til lige det, han mener Kina ønsker.

Den britiske regering har efter Kinas vedtagelse af sikkerhedsloven i Hongkong erklæret sig villig til at lukke mindst 300.000 borgere fra Hongkong ind i Storbritannien.

I USA har præsident Donald Trump trukket en række særlige rettigheder over for Hongkong tilbage.

