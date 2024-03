Det er en sejr for hele Indonesien, siger Subianto. Hans modkandidater vil have undersøgt muligt valgfusk.

Indonesiens forsvarsminister, Prabowo Subianto, erklærer sig onsdag som vinder af præsidentvalget i det sydøstasiatiske land.

Ifølge de uofficielle optællinger står han til at få 58 procent af stemmerne og kan dermed vinde i første valgrunde.

I en sejrstale til sine tilhængere lover han at danne en regering, der består af "de bedste indonesere".

Han siger videre, at det er en sejr for hele Indonesien.

- Selv om vi er taknemmelige, skal vi ikke være arrogante, vi skal ikke være alt for selvsikre, vi skal ikke være euforiske, vi skal blive ved at være ydmyge, siger Prabowo Subianto.

- Denne sejr skal være en sejr for hele det indonesiske folk, tilføjer han.

Han lover videre, at han som præsident vil "beskytte og forsvare alle i Indonesien uanset deres etnicitet, race, religion eller sociale baggrund", skriver nyhedsbureauet dpa.

Under valgkampen har flere menneskeretsorganisationer ytret bekymring over den tidligere generals fortid.

Han er tidligere kommandør for landets specialstyrker og var frygtet i 1990'erne, da han var militærchef for Indonesiens tidligere og nu afdøde hersker Suharto.

Prabowo Subianto blev afskediget fra militæret i 1998 efter anklager om, at han spillede en rolle i, at demokratiaktivister var blevet udsat for tortur og siden forsvundet. Han har afvist anklagerne og er aldrig blevet sigtet.

Hans to nærmeste modkandidater, de to populære eksguvernører Anies Baswedan og Ganjar Pranowo, står ifølge de såkaldte lynoptællinger til henholdsvis omkring 25 og 17 procent af stemmerne. De er dermed langt efter Prabowo Subianto.

Begge opfordrer dog til, at man ikke drager forhastede konklusioner og i stedet afventer det officielle valgresultat. Det ventes at være klar senest 20. marts.

De to nærmeste modkandidater siger også, at de er ved at undersøge meldinger om omfattende valgfusk.

Begge betegner det som "strukturel, systematisk og massiv valgsvindel".

De foreløbige resultater kommer fra flere forskellige analyseinstitutter, der står bag uofficielle optællinger af stemmer.

Institutternes tal er baseret på optælling af mellem 78 til 93 procent af stemmerne.

Ved tidligere valg har de uofficielle såkaldte lynoptællinger vist sig at være pålidelige.

Prabowo Subianto har indirekte opbakning fra den afgående præsident, Joko Widodo, som er yderst populær i Indonesien.

Prabowo Subianto har gjort Joko Widodos ældste søn til sin vicepræsidentkandidat og lovet at videreføre meget af den afgående præsidents politik.

