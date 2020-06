I en meddelelse til det amerikanske folk sammenligner Donald Trumps første, håndplukkede forsvarsminister, James Mattis, nu sin forhenværende chef med nazisterne.

»Da vi invaderede Normandiet for 76 år siden, var de allieredes slogan 'sammenhold gør stærk'. Og nazisternes var 'så splid og vind'. Donald Trump er den første amerikanske præsident i min levetid, der ikke engang lader, som om han forsøger at forene det amerikanske folk. I stedet forsøger han at splitte os – at slå splid.«

Sådan skriver James Mattis i et åbent brev, der er blevet offentliggjort i bladet The Atlantic.

Og James Mattis, der i sin tid som forsvarsminister altid undlod at fornærme sin chef, som han tydeligvis ikke delte politisk opfattelse med, er langtfra færdig efter dén svidende nazi-sammenligning.

Ikke ligefrem varme blikke. Donald Trump og hans første, håndplukkede forsvarsminister, James Mattis. Foto: MANDEL NGAN - AFP

»Det, vi ser i USA lige nu, er resultatet af tre år uden modent lederskab. Tre år fyldt med præsidentens overlagte forsøg på at splitte os. Hvis vi udnytter den styrke, der er indbygget i vores civile samfund, kan vi igen blive forenet uden ham (Trump, red.). For vores egen skyld og for vores børns skyld,« fortsætter James Mattis.

Og vanen tro kom præsidentens reaktion hurtigt og via Twitter:

»Verdens mest overvurderede general. Jeg har det fint med, at jeg bad general Mattis om hans opsigelse. Før han mødte mig, var hans øgenavn 'Kaos', jeg ændrede det til 'Mad Dog' (gal hund).«

Sådan skrev Donald Trump på sit favorit sociale netværk. Og avisen Washington Post var hurtig til at dokumentere, at 'Mad Dog Mattis' har haft det øgenavn siden 2004, 10 år før han mødte Trump første gang.

Det var denne scene, der fik den firestjernede general James Mattis til at miste tålmodigheden og sige, hvad han mener. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

»Det må så være løgn nummer 23.865,« bemærkede CNN-vært Don Lemon tørt.

James Mattis' pludselige åbenhed omkring ekschefen i Det Hvide Hus kom dagen efter, at Donald Trump havde beordret nationalgarden til at fjerne fredelige demonstranter med tåregas og gummikugler, blot så han sammen med bl.a. datteren Ivanka Trump kunne spadsere over til den nærliggende kirke St. John's Church for at blive fotograferet med en bibel i hånden.

Og i sit åbne brev skriver Mattis også.:

»Det var en bizar scene og et grotesk eksempel på magtmisbrug. Denne uges hændelser har gjort mig vred og har fyldt mig med væmmelse. Demonstranterne har deres forfatningssikrede rettigheder. Men i denne uge trampede præsidenten på disse.«