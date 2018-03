Den 70-årige tidligere dekan William Strampel førte tilsyn med Larry Nassar, før Nassar blev dømt for misbrug.

Ingham. Amerikansk politi har anholdt en tidligere dekan på Michigan State University.

Dekanen førte tilsyn med den tidligere sportslæge Larry Nassar, før Nassar blev dømt for at have misbrugt unge kvindelige gymnaster seksuelt.

Det oplyser politichefen i amtet Ingham i Michigan mandag aften lokal tid.

- William Strampel bliver i øjeblikket holdt tilbage i fængslet i Ingham, siger politichef Scott Wriggelsworth ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad den 70-årige William Strampel er sigtet for, før han bliver stillet for en dommer tirsdag.

Strampel har været på orlov fra universitetet siden december sidste år.

I februar i år udtalte præsidenten for Michigan State University, John Engler, at det ville blive undersøgt, hvorfor William Strampel havde undladt at håndhæve en række retningslinjer fra 2014 rettet mod Nassars behandling af unge atleter.

Retningslinjerne var blevet indført efter klager mod lægen om upassende seksuel adfærd.

Larry Nassar blev i februar idømt op mod 125 års fængsel for at have misbrugt unge kvindelige gymnaster seksuelt.

Misbruget fandt sted i et center for elitegymnaster i Michigan, skriver nyhedsbureauet AP.

Den skandaleramte sportslæge har tilstået, at han begik overgreb mod piger og unge kvinder, da han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

54-årige Larry Nassar var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

Over 260 piger og kvinder er stået frem og har anklaget ham for at have krænket dem seksuelt. Overgrebene er angiveligt sket under dække af, at det skulle være lægelig behandling.

Mange af ofrene mener, at Larry Nassar kunne have været stoppet tidligere, hvis universitetet havde reageret.

I slutningen af januar meddelte rektor på Michigan State University Lou Anna Simon, at hun træder tilbage.

I sit opsigelsesbrev skrev hun blandt andet, at når tragedier bliver politiseret, så er skyld uundgåeligt.

Anna Lou Simon havde været rektor på universitetet siden 2005.

