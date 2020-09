Testkapacitet, til at tjekke mennesker der er syge, er en mangelvarer i mange fattige lande. Derfor er der et stort mørketal i forhold til dødsfald med coronasmitte, fordi man måske aldrig finder ud af, at vedkommende var smittet. Det mener forhenværende udviklingsminister og generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach. (Arkivfoto) Rodger Bosch/Ritzau Scanpix