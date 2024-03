Magtfuld thailandsk familie får endnu en juridisk sejr med højesteretsdom afsagt i enstemmighed mandag.

Thailands højesteret har mandag frifundet den tidligere premierminister Yingluck Shinawatra i en korruptionssag.

Yingluck Shinawatra var premierminister fra 2011, indtil hun blev afsat ved et militærkup i 2014.

Anklagerne omhandlede et projekt til en værdi af 46 millioner kroner om promovering af regeringens infrastrukturindsatser.

Anklagen lød, at ekspremierministeren og fem andre ikke havde fulgt de korrekte procedurer for en udbudsproces.

Dommen udgør endnu en juridisk sejr for den magtfulde Shinawatra-familie.

I februar blev Yinglucks bror, Thaksin Shinawatra, prøveløsladt seks måneder inde i en fængselsdom, som oprindeligt var på otte år.

Thaksin Shinawatra blev to gange valgt som Thailands premierminister, inden han i 2006 blev afsat ved et militærkup.

Mandagens dom blev afsagt i enstemmighed af de ni dommere ved Thailands højesteret.

De udtaler, at de ikke fandt, at der var en hensigt om at tilgodese de store medier, som vandt kontrakten.

- Projektet blev udført i overensstemmelse med reglerne, står der i en meddelelse fra domstolen.

En af de andre anklagede i sagen, tidligere vicepremierminister Niwatthamrong Boonsongpaisan, udtrykte over for journalister tilfredshed med dommen.

- Vi modtog rettens nåde ved, at sagen blev afvist, sagde han.

- Vi er ikke korrupte.

Med dommen er de juridiske udfordringer dog ikke ovre for Yingluck Shinawatra.

Den tidligere premierminister har valgt at leve i eksil siden 2017 for at undgå en dom i en anden sag.

Hun var således ikke til stede i højesteret, men blev repræsenteret af sin advokat.

Yingluck Shinawatra blev i 2017 idømt fem års fængsel i en anden korruptionssag. Hun står også over for seks andre sager om påstået korruption i løbet af tiden som premierminister.

