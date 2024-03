Tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er søndag blevet prøveløsladt grundet sin alder og sit helbred.

Thailands dømte eks-premierminister Thaksin Shinawatra er søndag blevet prøveløsladt, siger hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Shinawatra blev to gange valgt til Thailands premierminister, inden han i 2006 blev afsat ved et militærkup. I august vendte han hjem fra 15 års eksil til en fængselsstraf.

Han blev idømt otte års fængsel for korruption og magtmisbrug, men sidste år blev straffen nedsat til et år.

Den indflydelsesrige milliardær blev løsladt fra et hospital, hvor han af Reuters' journalister blev set stige ind i en sort Mercedes tidligt søndag morgen lokal tid.

Her har den 74-årige ekspremierminister opholdt sig grundet sin helbredstilstand. Han blev overført til hospitalet efter sin første nat i fængsel, fordi han har et højt blodtryk og kæmper med brystsmerter.

Derfor har han siden afsonet sin dom fra hospitalet.

Det oplyses også, at ekspræsidenten har brækket sin arm, som søndag morgen stadig er i en slynge.

Ved hans side var datteren Paetongtarn Shinawatra, rapporterer journalisterne.

Paetongtarn Shinawatra er i dag leder af partiet Pheu Thai, som er stiftet af Thaksin Shinawatra.

Ekspremierministeren er blevet fundet egnet til en prøveløsladelse grundet hans alder, hans helbredstilstand og grundet at han allerede har afsonet en del af sin fængselsdom.

Omkring 25 minutter efter at Thaksin Shinawatra og Paetongtarn Shinawatra blev set forlade hospitalet, ankom den sorte bil til familiens ejendom i den thailandske hovedstad.

Datteren delte efterfølgende et billede på det sociale medie Instagram med et billede af hendes far i bilen ledsaget af teksten "Thaksin er kommet hjem, vi håber på, at hans helbred bliver godt."

Det var Thailands kong Maha Vajiralongkorns, der i september nedsatte tidligere Thaksin Shinawatras fængselsstraf fra otte til et år.

/ritzau/