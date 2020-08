De har været gift i over 40 år. Og lige så længe har de løjet om, hvordan de mødte hinanden.

Sådan lyder den opsigtsvækkende anklage mod USA's måske kommende præsident og førstedame, Joe og Jill Biden.

Trump kalder ham for 'Sleepy Joe.'

Nu har Demokraternes præsidentkandidat fået endnu et øgenavn. Denne gang er det hans hustrus eks-mand, der er ophavsmanden.

Joe Biden har været gift med hustruens Jill i mere end 40 år. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Joe Biden har været gift med hustruens Jill i mere end 40 år. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

Bill Stevenson, der var gift med Jill Biden fra 1970 til 1975, kalder ham simpelthen for 'ægteskabsbryder.'

I en ny bog påstår den nu 72-årige eks-mand, at fortællingen om, at hr og fru Biden mødtes på en blind date, mens han var enkemand og hun fraskilt, er løgn. I virkeligheden var det deres affære, der var med til at ødelægge hendes første ægteskab. Hævder altså eks-manden.

»Jeg ønsker ikke at såre nogen, men facts er facts, og det, der skete, skete,« siger han til avisen The Daily Mail.

Bill Stevenson har endnu ikke besluttet, hvornår hans bog skal udkomme, men ifølge ham selv er den klar til at gå i trykken.

(Arkivfoto) Foto: CJ GUNTHER Vis mere (Arkivfoto) Foto: CJ GUNTHER

Det er også uklart, præcis hvad der er hans motiv for at skrive den.

»Jeg ønsker virkelig ikke at skade Jills chance for at blive førstedame. Hun vil blive en fremragende førstedame, men det her er min historie,« fortæller han og understreger, at bogen handler om hans eget liv. Ud af de i alt 300 sider, handler kun de 80 om Jill.

Jill Biden og Bill Stevenson blev gift i 1970. To år senere lærte parret Joe Biden at kende, da de arbejdede på hans kampagne for at komme i Senatet.

På det tidspunkt havde Joe Biden netop mistet sin første hustru, Neilla Hunter Biden, og deres nyfødte datter Naomi i en trafikulykke, hvor også sønnerne Hunter og Beau blev alvorligt kvæstet.

(Arkivfoto) Foto: JIM WATSON Vis mere (Arkivfoto) Foto: JIM WATSON

Det var dog først i 1974, at Bill Stevenson fik mistanke om, at hans kone og senatoren var på lige lovlig god fod. Det skete, da en af hans venner fortalte, at Joe og Jill var blevet 'lidt for tætte.'

Kort efter blev han overbevist om affæren, da hans kone var involveret i et mindre trafikuheld, hvor Joe Biden sad bag rattet.

»Jeg bad Jill forlade huset, og det gjorde hun.«

»Jeg betragtede Joe som min ven. Men jeg er ikke overrasket over, at han blev forelsket i Jill. Alle, som møder Jill, bliver straks forelsket i hende. Det er svært at undgå,« siger Bil Stevenson.

(Arkivfoto) Foto: IVAN ALVARADO Vis mere (Arkivfoto) Foto: IVAN ALVARADO

Biden-parrets fortælling om deres første møde er en ganske anden.

De har fortalt, hvordan Joe Biden tilbage i 1975 så et billede af Jill. Hendes ægteskab var gået i stykker, og han var blevet enkemand.

Han fortalte en ven, at det var sådan en pige, han gerne ville date, og vennen sagde:

»Hvorfor gør du det så ikke? Jeg kender hende,« hvorefter vennen gav ham hendes nummer.

Resten af historien er - netop - historie. Hvorvidt den er sandfærdig eller ej, ved vel i virkeligheden kun Joe og Jill Biden.

Og muligvis også Bill Stevenson.