Ejeren af en privatskole i Mexico er blevet idømt 31 års fængsel. Hun bærer skylden for, at en bygning kollapsede under jordskælvet, som ramte regionen 19. september 2917, skriver New York Post.

Jordskælvet kostede 26 mennesker på stedet livet. 19 af de dræbte var studenter.

Monica Garcia Villegas er tidligere ejer og direktør for skolen Enrique Rebsamen. Hun var anklaget for at have bygget en ulovlig lejlighed på taget af skolebygningen. Det skete, selv om det var forbudt, og det gjorde selve strukturen usikker. Det rapporterer avisen Mexican News Daily.

Hun er også dømt til at betale en bøde på 37.000 kroner samt en kompensation på hver 120.000 kroner til hver af de omkomnes familier.

Monica Garcia Villegas er den tidliigere ejer og direktør for skolen. Nu skal hun i fængsel i 31 år. Vis mere Monica Garcia Villegas er den tidliigere ejer og direktør for skolen. Nu skal hun i fængsel i 31 år.

Dommen blev afsagt ved en retssag i sidste måned, straffen fik Villegas i denne uge.

Gennem hele retssagen har forældre til de børn, som blev dræbt på skolen, forlangt, at dommeren gav Villegas en straf, der klart indikerer, »at man ikke har retten til at lege med andre menneskers liv«.

Selv om anklageren havde bedt om en straf på 57 år, siger advokat Ernestina Godoy på Twitter, at de pårørende havde fået retfærdighed.

Sagens dommer lagde vægt på, at den ekstra vægt, som bygningen fik, gjorde den ustabil under jordskælvet, der målte 7,1 på richterskalaen. Den kollapsede da også.

De mexicanske redningshold leder efter overlevende. Foto: Sarairis MARIN Vis mere De mexicanske redningshold leder efter overlevende. Foto: Sarairis MARIN

Monica Garcia Villegas flygtede efter dødsulykken. Men hun blev anholdt i en restaurant i Mexico City i maj. Hendes bror var manden, der opgav hende til myndighederne for en belønning på 1,5 millioner kroner.