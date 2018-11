En husejer i Missouri fandt en uventet gæst i hjemmet, da han var ved at sætte sin lejer på gaden: I et bassin på badeværelset fandt ejeren en stor alligator på over to meter.

Lejeren Sean Casey fortalte, at alligatorens navn var Catfish, og han havde haft den i fire år. Det skriver avisen The Kansas City Star.

Det 90 kg tunge dyr var normalt 'lige så rolig som en dukke', sagde han. Men det var ikke sådan, den opførte sig, da også den skulle ud af huset.

Folk fra dyreværnet blev tilkaldt til bygningen. De ankom lidt efter klokken ni om formiddagen og begyndte arbejdet med at få det store dyr ud.

Med det var i første omgang forgæves. Faktisk blev de nødt til at tilkalde specialister for at få alligatoren ud af huset.

»Godt nok er vore dyreværnsfolk meget erfarne med den slags, men det her var alligevel en smule uden for deres ekspertise,« siger John Baccala fra kommunen.

»Vi blev tilkaldt og fik besked på, at alligatoren befandt sig inden døre. Vi skulle bare have den ud af huset.«

Ejeren Sean Casey smilede under hele seancen og kaldte sin alligator for 'et stort, kært firben'.

Der måtte fire arbejdere til at få alligatoren ud af huset, men ingen kom til skade under arbejdet.

Byen Kansas City tillader ikke lejere at have alligatorer som husdyr, så der venter Sean Casey en bøde.

Catfish har fået midlertidigt hjem på et center i nærheden.