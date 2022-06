Lyt til artiklen

Ejeren af en zoologisk have for tigre er blandt de fire formodede forhandlere af truede vilde dyrearter, der blev anholdt af politiet under razziaer i fem thailandske provinser.

Det er det nationale miljøpoliti, som anholdt de tre mænd og en kvinde.

De blev fanget under husundersøgelser seks steder i provinser i Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Ayutthaya og Suphan Buri torsdag. Det skriver Bangkok Post.

De anholdte kendes foreløbig som den 56-årige Bovornwit, den 53-årige Suthep, Sombat på 43 år og fru Pornthip på 25.

Der var allerede en arrestordre ude på dem.

De fire personer var eftersøgt af provinsretten i Nonthaburi 14. juni for handel med vilde dyr, og fordi de var i besiddelse af 'beskyttede vilde dyr' (truede dyrearter).

Under forhøret tilstod de anholdte, at de havde købt flere indokinesiske tigre, som de planlagde at sælge videre.

En af de fire anholdte er ejeren af den zoologiske have for tigre i Suphan Buri, skriver flere thailandske medier.

Torsdagens razziaer var en opfølgning på en tidligere anholdelse af tre medlemmer af en smuglerring.

De tre afleverede en tigerunge til en politiagent, der optrådte under dække, i Nonthaburi 5. april.