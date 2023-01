Lyt til artiklen

Du køber en lottokupon.

Betaler, venter, lægger den måske i skuffen.

Senere bliver tallene trukket.

30. 43. 45. 46. 61. Og 'guld Mega Ball 14'.

Du tjekker din kupon.

Du er blevet 9,3 milliarder kroner rigere.

En af de vildere spilgevinster er landet i armene på en person fra den amerikanske delstat Maine efter tre måneder uden vinder i spillet Mega Millions.

Den fjerde største lottogevinst nogensinde i USA, faktisk.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN og New York Times.

Alle 9,3 milliarder kroner får vinderen kun, hvis personen går med til at få dem betalt over 29 år. Vil vinderen hellere have pengene lige her og nu, så er det 'kun' så fem milliarder danske kroner at se frem til.

Maine Lottery forklarer ifølge CNN, at kuponen blev solgt på en benzintank i byen Lebanon.

»Vi gjorde det! Vinderkuponen blev solgt i Hometown Gas & Grill i Lebanon, Maine,« skriver Maine Lottery i et Facebook-opslag.

Og hvor langt kommer du så for 9,3 milliarder kroner?

Ifølge denne liste fra Finans, der dog er fra 2021, ville du snige dig ind omkring top 20 af Danmarks rigeste, havde du vundet en sådan pose penge i vores lille land.