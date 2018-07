Den brasilianske rigmand Eike Batista skal i fængsel i 30 år.

Flere medier skriver fredag, at den 61-årige brasilianer er blevet idømt sin langvarige fængselsstraf på grund af korruption.

Helt konkret er Batista blevet dømt for at have bestukket den tidligere guvernør i millionbyen Rio de Janeiro, Sergio Cabral.

Ifølge BBC betalte han i omegnen af 130 millioner kroner til den tidligere guvernørs udenlandske bankkonti for at få forskellige lukrative kontrakter i hus.

Batista havde tjent sin formue som CEO i EBX Group, der gør sig i olie-, gas- og mineindustrien. I 2012 var han verdens syvenderigeste mand i følge Forbes’ milliardærliste. På et tidspunkt oversteg har formue angiveligt 227 milliarder kroner, men størstedelen af den er forsvundet i dag.

I 2015 opnåede han endda den tvivlsomme titel som ’minus-milliardær’, da han havde over end en milliard dollar i gæld.

Batista blev sammen med andre brasilianske forretningsmænd og politikere i 90erne og 00erne symbol på den boomende økonomi i det sydamerikanske land, men mange af dem har senere hen lidt samme skæbne og er blevet afsløret i korruption – heriblandt den tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva, der styrede landet fra 2003 til 2011

Ifølge Bloomberg sidder Batista i øjeblikket i husarrest, og i en e-mail har hans advokat forklaret, at de vil at anke dommen.