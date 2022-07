Lyt til artiklen

Eiffeltårnet står der stadig i Paris. Men det er ikke uden problemer.

I hvert fald trænger det til en omgående reparation, for jernet er temmelig rustent inde under malingen.

Det får kun en kosmetisk gang maling inden det 24., hvor OL skal holdes i den franske hovedstad.

Det fremgår af de fortrolige rapporter, som det franske magasin Marianne kan citere.

En cyklist, med en ansigtsmaske, kører nær ved Eiffeltårnet i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes

Tårnet, som med dets 324 meters højde er blandt de mest sete turiststeder i verden, får besøg af cirka seks millioner besøgende hvert år.

Det er bygget af Gustave Eiffel sent i det 19. århundrede.

I eksperternes fortrolige reporter, der bliver citeret af Marianne, står der, at tårnet er i dårlig stand. Der er rust over det meste. Det skriver Sky News.

»Det er ret simpelt. Hvis Gustave Eiffel kom på besøg, ville han få et hjerteanfald.« Sådan sagde en unavngiven manager ved tårnet til magasinet.

En maler er i gang med at male Eiffeltårnet, inden Paris skal være vært for OL i 2024. Foto: BENOIT TESSIER

Det er 20. gang at Eiffeltårnet bliver malet, når det sker, op til OL kommer til byen. Prisen på det job er næsten 434 millioner kroner.

Oprindeligt var det meningen, at 30 procent af tårnet skulle været helt renset for maling – for så at have to nye lag smurt på.

Men forsinkelsen på grund af pandemien med covid-19 – og den megen bly i den gamle maling – vil der kun ske en behandling af bare 5 procent af tårnet, skriver Marianne.