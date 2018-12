En egyptisk skuespiller risikerer fem års fængsel, når hun til januar skal for retten for at bære denne dragt ved Cairo Film Festival i denne uge.

Problemet: Dragten viser hendes ben.

Skuespilleren Raina Youssef optrådte i torsdags i en afslørende sort kjole, som hun bar oven på en stramtsiddende sort bodystocking - et outfit, som altså viste hendes bare ben indenunder.

De fik straks to advokater til at indgive hver sin klage, hvori hun beskyldes for at opfordre til skørlevned. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rania Youssef i det 'frække' dress. Foto: OMAR ZOHEIRY

Den anklage kan give hende op til fem års fængsel, hvis altså hun bliver dømt.

Den første klage handler om obskønitet, og den er indgivet af advokaten Amro Abdelsalem. Den anden er indgivet af Samir Sabri, en advokat, der er kendt for at få kendte mennesker i retten.

Sabri har fortalt nyhedsbureauet AFP, af Youssefs optræden 'ikke stod mål med de sociale værdier, traditioner og moralbegreber. Derfor underminerede det festivalens gode rygte og de egyptiske kvinder i særdeleshed'.

Dragten, som Youssef havde på ved afslutningen af den 40. udgave af Cairo Film Festival, har fået masser af kritik på de sociale medier.

Rania Youssef står på den røde løber i et dress, der bare var for meget for mange egyptere. Foto: SUHAIL SALEH

Raina Youssef har senere udsendt en undskyldning på sin officielle Twitter konto til 'de mange folk', der er blevet vrede over hendes optræden.

'Jeg har formentlig taget fejl, da jeg besluttede mig for at bære denne dragt. Det var første gang, at jeg bar den, og jeg var ikke klar over, at den ville udløse så meget vrede,' skriver hun.

'Jeg bekræfter mit engagement til de værdier, som jeg er opdraget med, i det egyptiske samfund,' tilføjede hun.

Det egyptiske samfund er overvejende et konservativt samfund.