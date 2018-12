Det egyptiske indenrigsministerium oplyser, at landets politi har dræbt 40 "terrorister" i en række angreb.

Egyptisk politi har dræbt 40 "terrorister" i en række koordinerede angreb tidligt lørdag morgen. Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium.

Politiets aktion kommer, dagen efter en vejsidebombe ramte en turistbus nær pyramiderne i Giza. Tre vietnamesiske turister og deres guide blev dræbt. Derudover kom mindst 11 andre personer til skade.

To politiangreb i Giza-provinsen lørdag dræbte 30 "terrorister", oplyser ministeriet. Derudover blev ti dræbt i det nordlige Sinai.

Indenrigsministeriet bruger ordet "terrorist" om de dræbte. Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvilke personer der mere præcist er tale om.

Myndighederne reagerede angiveligt efter at have fået informationer om, at de mistænkte planlagde en række angreb mod blandt andet turistattraktioner og kirker i landet.

Det fremgår ikke, om politiaktionen var en reaktion på fredagens vejsidebombeangreb i Giza.

/ritzau/AFP