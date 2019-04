Ifølge politiet planlagde de 11 ekstremister at begå terrorattentater. Der er beslaglagt våben og bombebælter.

11 ekstremister er blevet dræbt under skudkamp med politi i byen al-Arish i den nordlige del af Sinai-ørkenen.

Det siger det egyptiske indenrigsministerium i en erklæring.

Skudkampen fandt sted i en bygning i al-Arish, der regnes for hovedbyen i det nordlige Sinai. Der er ikke oplysninger om, præcis hvornår det skete.

Men ministeriet siger, at de 11 havde planlagt terrorattentater i vitale områder og rettet mod sikkerhedsstyrker.

Ifølge erklæringen kom ingen politifolk til skade.

Efter skudkampen blev der beslaglagt skydevåben, bomber og bombebælter.

Rapporten kommer, to dage efter at fire politifolk og tre civile blev dræbt ved et selvmordsangreb i netop det nordlige Sinai.

Islamisk Stat (IS) har siden taget skylden for attentatet, der blev begået af en dreng på 15 år.

Han sprængte sig selv i luften nær en politipatrulje på et marked i byen Sheikh Zuweid.

Egypten har kæmpet mod et militant, islamisk oprør i det nordlige Sinai, siden militæret i 2013 afsatte den folkevalgte egyptiske præsident, Mohammed Morsi.

